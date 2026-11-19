Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Dijital Tarım Projesi kapsamında Kumluca'da örtü altı üretim yapan çiftçilere 168 adet dijital sensör hibe etti. Sensörler sayesinde üreticiler, seralarındaki sıcaklık ve nem değerlerini cep telefonlarından anlık olarak takip edebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dijital tarım uygulamalarıyla üreticilerin modern teknolojilerden yararlanmasını sağlayarak daha verimli, bilinçli ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sunmayı sürdürüyor. Tarımsal üretimde teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak, verimliliği artırmak ve üreticilerin karşılaştığı zorlukları azaltmak amacıyla Dijital Tarım Projesi kapsamındaki destekler de sürüyor. Proje kapsamında Kumluca ilçesi Kasapçayırı, Ortaköy, Beşikçi ve Beykonak mahallelerinde seracılıkla uğraşan üreticilere toplam 168 adet dijital sensör dağıtıldı. Kumluca İlçe Hizmet Birimi önünde gerçekleşen dağıtımda üreticiler dijital sensörlerini teslim aldı.

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Üreticiler seralarını uzaktan izleyecek

Seralara yerleştirilen sensörler aracılığıyla üreticiler, sıcaklık ve nem değerlerini cep telefonlarına yükledikleri uygulama üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Belirlenen değerlerin aşılması durumunda sistemin göndereceği uyarılar sayesinde üreticiler gerekli önlemleri zamanında alabilecek. Özellikle kış aylarında yaşanabilecek ani sıcaklık düşüşleri ve don riskine karşı erken müdahale imkânı sunan dijital sensörler, ürün kayıplarının önlenmesine katkı sağlayacak. Üreticiler, seralarına sürekli gitmek zorunda kalmadan sıcaklık ve nem değerlerini cep telefonlarından kontrol edebilecek. Sistem aynı zamanda aşırı nemden kaynaklanabilecek hastalıkların ve verim kayıplarının önüne geçilmesine yardımcı olacak. Özellikle gece boyunca seralarını kontrol etmek zorunda kalan üreticiler için önemli bir kolaylık sağlayacak.