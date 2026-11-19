Antalya'nın Serik ilçesinde örtü altında yetiştirilen sezonun ilk turfanda çilekleri hasat edilmeye başlandı.

Serik'te eylül ayının ortalarında toprakla buluşturulan çilek fideleri, yaklaşık 55-60 günlük bakım sürecinin ardından ilk meyvelerini verdi.

Üretim alanlarında başlayan hasatla sezonun ilk ürünleri alıcılarla buluştu.

Turfanda olması nedeniyle yüksek fiyatla satışa sunulan çileklere pastaneler daha fazla ilgi gösteriyor. Market ve semt pazarlarında ise tüketicilerin alım gücüne göre 200, 250 ve 300 gramlık paketler halinde satış yapılıyor.

Hasadın artmasıyla fiyatların düşmesi ve tüketici talebinin yükselmesi bekleniyor.

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22 yıllık çiftçilik deneyiminin son 6 yılını çilek üretimine ayıran Ramazan Kurulmaz, yaklaşık 12 dönüm arazisinden bu sezon 14-15 ton ürün beklediğini söyledi.

Çilek üretiminin diğer sebzelere göre daha zahmetli olduğunu ancak emeğinin karşılığını verdiğini belirten Kurulmaz, işçilik maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

Sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini anlatan Kurulmaz, fideleri 20 Eylül'de diktiklerini, yaklaşık 55-60 günlük sürecin ardından ilk ürünleri toplamaya başladıklarını ifade etti.

Hava koşullarının şu ana kadar üretim için elverişli olduğunu dile getiren Kurulmaz, sezonun kilogramı 500-600 lira seviyesinden açıldığını, turfanda olması nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini kaydetti.