Türkiye'nin ev sahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen panelde konuşan uzmanlar, elektrifikasyonun hızlandırılması için şebeke altyapısının güçlendirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, bu dönüşümün enerji güvenliği, ekonomik dayanıklılık ve emisyonların azaltılması açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

"COP31 Elektrifikasyon Hedefleri: 2035'e Kadar Çifte Maliyet Sıkıntısından Üçlü Kazanca" panelinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Bilal Düzgün, dünyada kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışı gibi geleneksel enerji taleplerinin yanı sıra veri merkezleri, yapay zeka, ısı pompaları ve elektrikli teknolojilerin enerji tüketimini yükselttiğini kaydetti.

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Düzgün, dünya enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 1 artarken, elektrik talebinin toplam enerji tüketimine kıyasla iki kat hızla büyüdüğünü aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiye'nin 2040 enerji vizyonu kapsamında elektrifikasyon oranının yüzde 36'ya çıkarılmasının planlandığını belirten Düzgün, bugünkü oranın yüzde 21 seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Düzgün, dünyada elektrifikasyon oranının her yıl yaklaşık yüzde 1'den az arttığını belirterek, elektrifikasyon yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini ancak finansman sorununun öne çıktığını dile getirdi.

Elektrifikasyonun enerji güvenliğine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağladığını ifade eden Düzgün, bunun yüksek yatırım gerektirdiğinin altını çizdi.

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Düzgün, elektrifikasyonun fosil yakıtlardan değil, yenilenebilir enerjiden karşılanması için şebeke, depolama ve esnek sisteme büyük yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Elektrifikasyon teknolojilerinin aynı zamanda enerji verimli teknolojiler olduğuna işaret eden Düzgün, elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlara göre üç kat, ısı pompalarının ise kombilere göre üç kat verimli olduğunu ifade etti.

- "Ülke içinde üretilen yenilenebilir enerji, egemenliği kazanmanın bir yolu"

Alman Dış İlişkiler Konseyi İklim ve Dış Politika Merkezi Başkanı Kira Vinke de COP31'in elektrifikasyon için olumlu bir ivme yaratmasını ve bu elektrifikasyonun kapsamlı temiz enerji girişimleriyle desteklenmesini umduğunu ifade etti.

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Vinke, bu konunun yalnızca iklim koruma başlığı altında değil, aynı zamanda dayanıklılık ve egemenlik başlıkları altında da giderek daha fazla öne çıktığını belirtti.

Fosil yakıt ithalatına bağımlı ülkelerde petrol ve gaz piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarının ve jeopolitik şokların doğrudan ekonomik baskılara yol açtığını dile getiren Vinke, yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin yetki ve egemenliği geri kazanmanın bir yolu olduğunu söyledi.

Vinke, şebekelere yüksek yatırımlar yapılması gerektiğine dikkati çekerek, özellikle Almanya için Avrupa şebekesine entegrasyonun önemini vurguladı.

Ayrıca, şebeke altyapısına ve enerji altyapısına yönelik siber alandaki hibrit saldırılar gibi durumlarda dayanıklılık önlemlerinin alınması gerektiğini aktaran Vinke, jeopolitik ile enerji güvenliğinin iç içe geçtiğini aktardı.

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Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Can ise küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle Avrupa'da elektrik fiyatlarının yüzde 20'den fazla arttığına, doğal gaz fiyatlarının en yüksek seviyesine çıktığına dikkati çekti.

Elektrifikasyonun yalnızca bir iklim projesi ya da enerji piyasalarına sağlanacak fayda değil, aynı zamanda enerji güvenliği ve uygun maliyet stratejisi olduğunu belirten Can, veri merkezleri ve dijitalleşme nedeniyle elektrik tüketiminin artacağına değindi.

Can, elektrikli araçların da elektrifikasyon için itici güç olduğunun altını çizerek, 2035'te satılan her 100 binek otomobilden 52'sinin elektrikli olmasının beklendiğini söyledi.

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Elektrifikasyon hedeflerine ulaşmak için şebeke genişletme çalışmalarının yüzde 40 daha hızlı yapılması gerektiğini vurgulayan Can, "Teknolojik bir darboğaz yok ama ilk olarak finansmana erişmemiz gerekiyor, ardından elektrifikasyonun temiz enerji olması, yani yenilenebilir enerji ve karbon dışı enerji olması gerekiyor. Bu da nükleer enerjinin burada olduğu anlamına geliyor. Emisyon faktörü düşürülmezse, yani elektrifikasyon temiz enerjiden gelmezse emisyonlar azalmaz." diye konuştu.