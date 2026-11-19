COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Peru Çevre Bakanı Vladimiro Huaroc Portocarrero ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Peru arasında çevre ve iklim alanındaki işbirliğini yeni bir aşamaya taşıyoruz. COP31'de Peru Çevre Bakanı Sayın Vladimiro Huaroc Portocarrero ile bir araya geldik. Görüşmemizin ardından imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile ortak çalışma alanlarımızı güçlendirme ve karşılıklı tecrübe paylaşımını artırma yönünde önemli bir adım attık. Ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."