Antalya'da düzenlenen World Longevity Forum'da konuşan Ali Bıdı, düzenli spor ve sağlıklı beslenmenin önemini anlattı. Bıdı, "Hedefim 120 yaşına kadar yaşamak" dedi.

77 yaşındaki Demir Adam lakaplı Ali Bıdı, Antalya'da düzenlenen World Longevity Forum'a katılarak uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını spor ve dengeli beslenmeyle açıkladı. Geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarını vücudunu tanıyarak, beslenmesine dikkat ederek ve düzenli spor yaparak aştığını belirten Bıdı, hedefinin 120 yaşına kadar yaşamak olduğunu söyledi. Forum katılımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Ali Bıdı, konuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

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World Longevity Forum (WLF), "Longevity, Çevre ve Diplomasi" temasıyla dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını, sağlık ve yaşlanma uzmanlarını, diplomatları, uluslararası kuruluş temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını ve iş dünyasını Antalya'da buluşturdu. Forumda konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, sağlıklı ve uzun bir yaşamın temelinde düzenli sporun ve sağlıklı beslenmenin bulunduğunu vurguladı. Geçmişte yaşadığı hastalıkları kendi vücudunu tanıyarak, beslenme alışkanlıklarına dikkat ederek ve spor yaparak geride bıraktığını anlatan Bıdı, spor sayesinde kendisini çok daha sağlıklı hissettiğini ifade etti. 77 yaşında aktif spor yaşamını sürdürdüğünü belirten Bıdı, yaşam hedefinin 120 yaşına ulaşmak olduğunu dile getirdi.

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Ali Bıdı'nın konuşması, forumdaki katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Uluslararası konuklar Demir Adam'la yakından ilgilenirken, çok sayıda katılımcı Bıdı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.