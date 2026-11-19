Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) sona yaklaşılırken, iklim finansmanı müzakerelerinin tamamen başarısızlıkla sonuçlanabileceği ve Avrupa Birliği'nin (AB) finansman konusundaki tutumunun gelecekteki iklim müzakerelerini de tehlikeye atabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında Uluslararası İklim Eylem Ağı (CAN International) tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan ActionAid International İklim Adaleti Programı Lideri Teresa Anderson, müzakerelerdeki tablonun oldukça karamsar göründüğünü söyledi.

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Anderson, emisyon azaltımına yönelik çalışma programı konusunda birbirinden tamamen farklı yaklaşımlar bulunduğunu ve bu durumun programın geleceğini tehlikeye attığını belirterek, şöyle konuştu:

"Adil geçiş müzakereleri çökme noktasına gelmiş durumda. İklim finansmanı müzakereleri tamamen başarısızlıkla sonuçlanabilir. İklim değişikliğine uyum finansmanına ilişkin görüşmeler ise pamuk ipliğine bağlı. COP31'in nihai karar metninde yapılacak açıklamalar, müzakerelerin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu gerçeğini gizleyemez. Gelişmekte olan ülkelerin iklim eylemlerini hayata geçirebilmek ve hedeflerini yükseltebilmek için finansal desteğe ihtiyacı var. Ancak iklim finansmanı konusunda başvurdukları her kapı yüzlerine kapanıyor."

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- "İklim değişikliğine uyum finansmanı isteğe bağlı bir destek değil, zorunluluktur"

Anderson, insanların yaklaşan iklim felaketlerinden sağ çıkabilmek için uyum finansmanına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, erken uyarı sistemlerinin, aşırı hava olaylarına dayanıklı altyapıların ve kuraklığa karşı dirençli gıda sistemlerinin önemine dikkati çekti.

"İklim değişikliğine uyum finansmanı isteğe bağlı bir destek değil, zorunluluktur. Uyum, bu iklim krizinden hep birlikte sağ çıkabilmemizin yoludur." diyen Anderson, artan sıcaklıklar ve açlık karşısında uyum finansmanının da aynı ölçüde artırılması gerektiğini ifade etti.

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Anderson, buna karşın uyum finansmanının ve Uyum Fonu'na sağlanan kaynakların azaldığına işaret ederek, "COP30'da uyum finansmanının en az üç katına çıkarılmasına yönelik bir taahhüt elde edildi. Ancak bu hedefin ayrıntılarına baktığımızda birçok konunun belirsiz bırakıldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Finansmanın hangi başlangıç seviyesi esas alınarak üç katına çıkarılacağı, ne kadar kaynak sağlanacağı, finansmanın niteliği ve ne zaman temin edileceği konularında belirsizlikler bulunduğunu belirten Anderson, COP31'e yalnızca bu hususların açıklığa kavuşturulması talebiyle geldiklerini söyledi.

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Anderson, AB İklim Komiseri Wopke Hoekstra'nın COP31 öncesinde yeni iklim finansmanı konusunda anlaşmaya varılması ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade etmek için kullandığı "dead in the water" (sonuçsuz kalmaya mahkum) sözlerini eleştirdi.

Nepal'de yaşananların ardından ve El Nino'nun etkileri devam ederken Hoekstra'nın böyle bir ifade kullanmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Anderson, "Bu sözleri düşündükçe böyle bir benzetmeyi seçmiş olmasına daha da fazla şaşırıyorum. Bir sonraki yıkıcı sel felaketi yaşandığında bu sözler yakasını bırakmayacak." dedi.

Anderson, AB'nin iklim finansmanı konusundaki yaklaşımının yalnızca mevcut müzakereleri değil, gelecekteki COP süreçlerini de riske attığını savunarak, şunları kaydetti:

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"AB'nin, burada alınan politika kararlarının hayata geçirilmesini sağlayabilecek en önemli konu olan iklim finansmanını müzakere etmeme yönündeki açık tutumuyla zirveye gelmesi ciddi riskler yaratıyor. Böyle davrandığınızda müzakereleri tehlikeye atarsınız. Gelecekteki COP süreçlerini tehlikeye atarsınız. Gezegeni ve iklim krizinden en fazla etkilenen bölgelerde yaşayan insanları tehlikeye atarsınız. AB'nin iklim konusunda lider olduğu yönündeki algısı, kullanılan bu söylem karşısında ayakta kalamaz. İklim müzakerelerini durma noktasına getirmeye yönelik bu isteklilikle iklim liderliği iddiasını sürdüremez. Çünkü finansman olmadan iklim müzakerelerinin tamamı çıkmaza girer. Uyum finansmanı olmadan ise Hoekstra'nın kullandığı ifade yalnızca bir benzetme olmaktan çıkar"