ANTALYA'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Anadolu'nun kadim kervansaraylarından esinlenerek tasarlanan Ziraat Bankası Kültür ve Medeniyet Pavilyonu, yoğun ilgi görüyor. Pavilyonda, insanlığın doğayla ilişkisi ve medeniyetlerin gelişim süreci farklı temalar üzerinden ele alınıyor. Tarih, iklim, sanat ve kültürün bir araya geldiği alanda yoğun ziyaretçi trafiği yaşanırken; katılımcılar dijital sanatların yanı sıra geleneksel el sanatlarını da yakından tanıma fırsatı buluyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, 11’inci gününde 'İMECE-Uygulamanın Güçlendirilmesi' temasıyla sürüyor. Zirve kapsamında, Anadolu'nun kadim kervansaraylarından esinlenerek tasarlanan Ziraat Bankası Kültür ve Medeniyet Pavilyonu da ilgi görüyor. Yeşil Bölge içerisinde yer alan özel alan, tarih, iklim, sanat ve kültür temalarını bir araya getirerek katılımcılara geniş bir kültürel yelpaze sunuluyor. Farklı dönemlere ait kültürel mirasın dijital sanatlar ve geleneksel el sanatlarıyla buluştuğu pavilyonda ziyaretçiler, Türkiye'nin zengin kültürel birikimini yakından keşfediyor.

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COP31'DE GEÇMİŞTEN GELECEĞE KÜLTÜREL YOLCULUK

Pavilyonda düzenlenen serginin ana temasının 'İnsanın ve Doğanın Ortak Hikayesi' olduğunu belirten etkinlik yöneticisi Gülay Özerdoğan, Anadolu'da kurulan medeniyetler üzerinden insanın doğayla ilişkisini anlattıklarını söyledi. Serginin merkezinde yer alan kürenin doğanın ve yaşamın sürekliliğini simgelediğini anlatan Özerdoğan, "Yeryüzünün bize bir emanet olduğunu, onun bize ait olmadığını, bizim ona ait olduğumuzu anlatıyoruz. Doğayı korumak ve gelecek nesillere aktarmak konusunda sorumluluğumuz bulunduğuna dikkat çekiyoruz" dedi. Geleneksel sanatları dijital uygulamalarla birleştirdiklerini aktaran Özerdoğan, ziyaretçilerin kendi tasarımlarını oluşturabildiği interaktif alanların yanı sıra 'video mapping' uygulamasıyla serginin hikayesini görsel olarak anlattıklarını vurguladı. Özerdoğan, 'Zamanın Katmanları' adı verilen interaktif tünelde ise ziyaretçilerin farklı tarihsel dönemlere yolculuk yapabildiğini belirtti.

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TOGEM-DER VE KADEM'İN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ DE SERGİLENİYOR

Serginin bir bölümünde Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine odaklandıklarını dile getiren Özerdoğan, "Burada misafirlerimiz karbon ayak izlerini hesaplayabiliyor ve bunu azaltmak için ne gibi önlemler alabilirler, öneriler veriyoruz. Geleceğe bir söz vermelerini istiyoruz misafirlerimizden; onu koruyacaklarına ve gelecek nesillere aktaracaklarına dair. Sonra da birer tohum hediye ediyoruz, onları da doğayla buluşturmalarını bekliyoruz" dedi.

'Dokun Dünya Değişsin' adlı interaktif bölümde ise doğaya verilen katkının karşılığının görsel bir deneyimle anlatıldığını söyleyen Özerdoğan, ziyaretçilerin ekranlara dokunmasıyla kelebeklerin ve kuşların hareket ettiği, doğanın canlandığı bir ortam oluşturduklarını belirtti. Serginin çıkış bölümünde, kadın derneklerinin çalışmalarına yer verdiklerini anlatan Özerdoğan, TOGEM-DER'in atık kumaş ve farklı materyallerden ürettiği çanta ve giysilerin sergilendiğini, KADEM'in çocuklarla birlikte atık malzemeleri değerlendirdiği atölyeler düzenlediğini aktardı.

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EBRU SANATINA YABANCI ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Sergide geleneksel ebru sanatını tanıtan sanatçı Evren Kakan, çalışmalarında doğal boyalar ve organik malzemeler kullandıklarını söyledi. Özellikle yabancı ziyaretçilerin ebru sanatına büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Kakan, "Suyun üzerinde ebrunun yapımı ve kağıda geçme aşaması onlar için hayret edici bir durum. Geleneksel sanatımız olduğunu anlatarak onları bu bilgilerle uğurluyoruz" dedi.

COP31'DE TÜRK KÜLTÜRÜ TANITILIYOR

Halı ve kilim tamircisi Ali Canlı da sergide geleneksel dokumacılığın inceliklerini anlattı. Geleneksel üretimi geliştirerek yeni modeller ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirten Canlı, COP31'de Türk kültürünü uluslararası ziyaretçilere tanıtmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

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Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zülbiye Sevgili Polat da tezhip sanatına ilişkin çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturuyor. Polat çalışmalarını "Çocuklardan ve özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizden Türk sanatlarına yönelik inanılmaz bir ilgi görüyoruz. Kağıtlarımı mümkün olduğunca geri dönüşüm malzemelerinden kendi çabalarımla elde ediyorum. El yapımı kağıtlar hazırlıyor, ceviz ve narenciyeden elde ettiğimiz doğal renklerle bu kağıtları boyayarak çalışmalarımı gerçekleştiriyorum" diye konuştu.