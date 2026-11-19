Kepez Belediyesi, Aktoprak Mahallesi Kındıra mevkiinde gerçekleştirdiği 1,5 kilometrelik yol çalışmasını sıcak asfaltla tamamladı. Yenilenen güzergah, Aktoprak ve Odabaşı mahallelerinin yanı sıra VarsakGaziler bölgesi, Burdur karayolu ve Organize Sanayi Bölgesi arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarına Aktoprak Mahallesi Kındıra mevkiinde sürdürdü. Ulaşımda güvenliği ve konforu artırmayı hedefleyen belediye ekipleri, bölgenin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan 1,5 kilometrelik yolda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında öncelikle yolun mevcut zemininde ıslah işlemleri yapılarak bozulmalar giderildi. Yol kenarlarında ve çevresinde ulaşımı olumsuz etkileyen atıl unsurlar temizlendi. Ardından gerçekleştirilen yoğun dolgu çalışmalarıyla yol genişletildi, tehlike oluşturan virajlar iyileştirilerek araçların daha güvenli manevra yapabilmesi sağlandı.

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"Zorlu rampalar daha güvenli hale getirildi"

Yolun iç kesimlerinde yapılan dolgu çalışmalarıyla sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen eğimli ve sorunlu rampalar da düzenlendi. Araçların iniş ve çıkışlarını kolaylaştıran çalışmaların ardından dolgu ve stabilize işlemleri tamamlandı. Filler malzemesiyle yapılan zemin güçlendirme ve sıkıştırma çalışmalarının sonrasında güzergâh sıcak asfaltla kaplandı. Aktoprak ve Odabaşı mahalleleri arasında bağlantı sağlayan güzergâh; VarsakGaziler bölgesi, Burdur karayolu ve Organize Sanayi Bölgesi arasındaki ulaşımda da yoğun olarak kullanılıyor.