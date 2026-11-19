İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ziraat Bankası Kültür ve Medeniyet Pavilyonu'na yoğun ilgi
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), Anadolu'nun kadim kervansaraylarından esinlenilerek tasarlanan Ziraat Bankası Kültür ve Medeniyet Pavilyonu yoğun ilgi görüyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), Anadolu'nun kadim kervansaraylarından esinlenilerek tasarlanan Ziraat Bankası Kültür ve Medeniyet Pavilyonu yoğun ilgi görüyor.
COP31, 11'inci gününde "İmece-Uygulamanın Güçlendirilmesi" temasıyla sürüyor.
Zirvede, Anadolu'nun kadim kervansaraylarından esinlenilerek tasarlanan Ziraat Bankası Kültür ve Medeniyet Pavilyonu da ilgi görüyor.
Yeşil Bölge'deki özel alan, tarih, iklim, sanat ve kültür temalarını bir araya getirerek katılımcılara geniş bir kültürel yelpaze sunuyor.
Ziyaretçiler, farklı dönemlere ait kültürel mirasın dijital sanatlar ve geleneksel el sanatlarıyla buluştuğu pavilyonda Türkiye'nin zengin kültürel birikimini keşfediyor.
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