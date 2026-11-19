OYUNCU Murat Yıldırım, Faslı eşi Iman Elbani Yıldırım ve kızı Miray ile Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yaptı.

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Güller ve Günahlar'da Serhat karakterine hayat veren oyuncu Murat Yıldırım, eğitime verilen ara tatili değerlendirmek için Belek Turizm Merkezi'ndeki dünyaca ünlü eğlence merkezi The Land of Legends Tema Park'ı tercih etti. Eşi Iman Elbani Yıldırım ve kızı 4 yaşındaki Miray ile tema parka gelen Yıldırım, ailesiyle keyifli vakit geçirdi. Tema parktaki birbirinden farklı eğlence alanları ve oyunları deneyimleyen Yıldırım ailesi, gün boyu eğlendi. Ünlü oyuncu, ailesiyle geçirdiği keyifli anları sanal medyadan paylaştı.