COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında ülkelerini temsil etmek üzere Antalya'ya gelen Burkina Fasolu heyet üyelerinden Issouf Oundjagabou, 16 Kasım'da KC06 numaralı Sarısu otobüsünde çantasını unuttu. Otobüs şoförü tarafından koltukta bulunan çanta önce Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kayıp Eşya Bürosu'na teslim edildi. Kısa süre içerisinde de sahibine ulaştırıldı. Çantanın bulunarak eksiksiz şekilde teslim edilmesi, heyet üyelerini sevindirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki kayıp eşya bürosu, vatandaşların toplu taşıma araçları ve tramvayda seyahat ederken unuttuğu eşyaları güvenli şekilde muhafaza ediyor. Tutanakla kayıt altına alınan eşyalar eksiksiz şekilde sahiplerine ulaştırılıyor.

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"Kayıp eşya bürosunda muhafaza edildi"

Bunun son örneği de COP31 kapsamında görevli olarak Antalya'ya gelen ve KC06 Sarısu otobüsünde çantasını unutan Burkina Fasolu Issouf Oundjagabou oldu. Oundjagabou, 16 Kasım tarihinde seyahat ettiği KC06 Sarısu otobüsünden inerken araçta çantasını unuttu. Çanta, otobüs şoförü tarafından bulunarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Kayıp Eşya Bürosu'na teslim edildi. Çantada kıyafet, şarj aleti, yapacakları sunuma ilişkin dergi, ülkelerini temsil eden kartvizitler ve Afrika'nın birçok ülkesinde faaliyet gösteren bir bankaya ait çek bulundu.

"COP31'e Burkina Faso'yu temsil etmek için katıldı"

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Toplu Ulaşım aracında çantasını unutan Issouf Oundjagabou, Burkina Faso'dan geldiğini ve ülkesinde Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı bünyesinde ormancı olarak görev yaptığını belirtti. COP31 kapsamında ülkesini temsil etmek üzere Antalya'ya geldiğini ifade eden Oundjagabou, çantasına eksiksiz olarak kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Oundjagabou ve yanında bulunan arkadaşına teslim işlemleri gerçekleştirilirken Türk kahvesi ikram edildi.

"Eksiksiz bir şekilde teslim edildi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdür Vekili Volkan Üstün tarafından teslim edilen çantalarını alan heyet üyeleri, eşyalarının eksiksiz bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Heyet, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek çantalarının bulunup kendilerine teslim edilmesinin Türkiye'ye duydukları güveni pekiştirdiğini söyledi. Heyet üyeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi düzeyde daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini belirtti.