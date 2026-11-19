COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hedefler konusunda birçok konu önemli ama elektrifikasyon konusunu önemsiyoruz. 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon konusu aslında bizim somut ilerleme sağlayacağımız bir konu." dedi.

Bakan Kurum, Çin resmi haber ajansı Xinhua'ya verdiği röportajda, Türkiye ile Çin'in enerji alanındaki işbirliğine değindi ve ülkelere mevcut finansman taahhütlerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin 196 ülkeye sunduğu 35'e 35 küresel elektrifikasyon hedefine dikkati çeken Kurum, "Hedefler konusunda birçok konu önemli ama elektrifikasyon konusunu önemsiyoruz. 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon konusu aslında bizim somut ilerleme sağlayacağımız bir konu. Niye? Bu altı hedefi gerçekleştirdiğimizde emisyonların yüzde 30 azaldığının çalışmasını arkadaşlar yaptı. Amaç burada zaten Paris Anlaşması gereği ilerleme kaydetmek. 1,5 derece hedefini yakalamak istiyorsak somut adım atmalıyız. Bu hedefler de aslında attığımız somut adımlarla birlikte bizim emisyonlarımızı azaltıyor." diye konuştu.

REKLAM

Kurum, Antalya'da uygulamayı ön plana çıkaran bir irade ortaya koyduklarını vurgulayarak, müzakerelerde ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerini birlikte değerlendirerek uzlaşı sağlamayı, üzerinde mutabık kalınan konuları ise insanların hayatına dokunan somut proje ve yatırımlara dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

COP31'in Eylem Gündemi'ni ve hedeflerini belirlerken her ülkenin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinlediklerini belirten Kurum, Çin ziyaretinde yaptığı görüşmeleri de anlattı.

Murat Kurum, COP31'in hedeflerinden birinin elektrifikasyon olduğunu aktararak, elektrifikasyon konusunda Çin'in çok iyi durumda olduğunu söyledi.

REKLAM

Çin'in COP31 Eylem Gündemi ve hedefleri içerisinde neredeyse her konuda bir çalışması olduğunu anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilenebilir enerjide çok iyi ve bu konuda dünyaya liderlik ettiğini de söyleyebilirim. Açıkçası bu değişim ve dönüşümü önceden gören bu konuyu tespit eden ve bu konuda irade koyan bence Çin. Her hemen toplantıda da bunu ifade ediyorum. Bazılarının belki hoşuna gitmiyor ama bu bir gerçek. Dünya ülkeleri bu dönüşümde vatandaşına, şehirlerine, üretimine, istihdamına katkı sunmak istiyorsa bu dönüşümü yürütmek zorunda. Burada Çin'in öne çıktığı konulardan bir tanesi de teknolojisi, bu alandaki birikimi. Onu da sağ olsunlar burada tüm şeffaflığıyla paylaşıyorlar. Yenilenebilir enerji yatırımları giderek artıyor. Bu alanda maliyetler giderek düşüyor. Bundan 3-4 yıl önce çok uzak değil, 1 megavat enerji santrali diyelim güneş paneli 1 milyon dolar seviyesindeyken, bugün artık 350-400 bin dolarlara kadar düşmüş durumda. Bu bizim için memnuniyet verici ve maliyete baktığınızda fosil yakıttan çıkarma maliyetinin neredeyse yarısı yenilebilir enerji."

REKLAM

- "1,5 derece hedefini yakalamak istiyorsak somut adım atmalıyız"

COP31 Başkanı Kurum, dünyada enerji arz güvenliği sorunu yaşandığını, bir taraftan petrol fiyatlarının, diğer taraftan ülkelerin enflasyonlarının arttığını belirtti.

Üretimin durduğunu, üretim zincirinde bozulmalar yaşandığını anlatan Kurum, "Tüm bunları beraber değerlendirdiğinizde elektrifikasyonun önemi ortaya çıkıyor. Çinli dostlarımızda birlikte de bu konuda gerçekten oldukça verimli bir çalışma ortaya koyuyoruz diyebilirim." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Çin'de mutabakatlar yaptığını, projelere imza attığını aktaran Bakan Kurum, şöyle devam etti:

REKLAM

"Hedefler konusunda birçok konu önemli ama elektrifikasyon konusunu önemsiyoruz. 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon konusu aslında bizim somut ilerleme sağlayacağımız bir konu. Niye? Bu altı hedefi gerçekleştirdiğimizde emisyonların yüzde 30 azaldığının çalışmasını arkadaşlar yaptı. Amaç burada zaten Paris Anlaşması gereği ilerleme kaydetmek. 1,5 derece hedefini yakalamak istiyorsak somut adım atmalıyız. Bu hedefler de aslında attığımız somut adımlarla birlikte bizim emisyonlarımızı azaltıyor."

Kurum, seller, yangınlar ve heyelanların giderek arttığını, yaşanan doğal afetlerin insan hayatına, şehirlere zarar verdiğini hatırlatarak, "Dirençli Şehir" hedefinde ilişkin açıklamalarda bulundu.

REKLAM

Dirençli şehrin öneminin burada bir kez daha görüldüğünü ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'te bir deprem yaşadık. Deprem sonrası 11 ilimiz etkilendi. 108 bin kilometrekarelik bir alanda bu deprem yaşandı ve 50 bin canımızı, kardeşimizi yitirdik. Bizim için acı bir tecrübe oldu ve Türkiye 2 yılda gerçekten dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir hızda, kararlılıkta 455 bin konutu vatandaşlarına teslim etti ve gördük ki işin sonunda dirençli bir şehir ortaya çıktı. Tarihini yaşatan, kültürünü yaşatan, yeşilini daha da arttırmış, afetlere dayanıklı bir şehir oldu ve en önemlisi de bu şehir evet can güvenliğini sağlıyor, mal güvenliğini sağlıyor, bir taraftan da bu binaların yüzde 40 eskisine nazaran daha az enerji tükettiğini gördük."

REKLAM

- "Yerelde SURFF mekanizması var"

COP31 Başkanı Kurum, eylem için finansmanın gerekliliğine işaret ederek, Bakü'de bir finans kararı alındığını ancak söz konusu 1,3 trilyon dolar taahhüdü ile 1,5 derece hedefinin yakalanamayacağını vurguladı.

Taahhüt edilene de erişilemediğini belirten Kurum, "Bir an önce ona erişmemiz lazım. Parayla projeyi, finansla projeyi buluşturmamız ve insan hayatına dokunan eylemlere dönüştürmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) mekanizmasını hayata geçirdiklerinden de bahseden Bakan Kurum, buradaki amacın yeni bir taahhüt olmadığını, var olan finansmanla doğru projeyi, verimli projeyi bir araya getirmek olduğunu anımsattı.

REKLAM

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte bu projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Kurum, pilot ülkeler seçtiklerini söyledi.

Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı Faaliyetine (SURFF) ilişkin de bilgi veren Kurum, "Yerelde yine SURFF mekanizması var. UN-Habitat'la çalıştığımız bir çalışma. Yerelde baktığınızda şehirler zarar görüyor, şehirler altyapısıyla üst yapısıyla etkileniyor olumsuz manada. Bunları da hazırlıklı hale getirebilmek için çalışmaları yürütüyoruz. Biz sonuçta burada yani uyumla ilgili, azaltımla ilgili, iklim finansmanıyla ilgili, siyasi duruşla ilgili ve farkındalıkla ilgili çıktılar almak istiyoruz." dedi.