Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) çerçevesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi, 10 akademisyeniyle iklim müzakerelerini yakından takip ediyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan, üniversitenin sürdürülebilirlik, temiz enerji ve sıfır atık alanındaki çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaştıklarını belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de üniversiteler de sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında yürüttükleri çalışmalarla yer alıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye pavilyonu, Sıfır Atık Vakfı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bilim pavilyonundaki oturumlarla çalışmalarını katılımcılara aktarıyor. COP31 Mavi Bölge girişinde açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan, "Biz İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak Türkiye'nin sürdürülebilirlik yolculuğunda bugün COP31 Antalya'dayız. Blue Zone önünde sizlerle konuşma fırsatı bulduk. Üniversite olarak biz Türkiye Pavilyonunda, Sıfır Atık Vakfında, aynı zamanda YÖK Bilim Pavilyonlarında oturumlarımız var. Bugün 10 akademisyenimizle birlikte bu süreçteyiz. 10 akademisyenle birlikte gözlemcilik göreviyle birlikte Blue Zone'da oturumlara katılıyoruz. Buradaki kararları en yakından inceleyip üniversitemizde, kampüsümüzde uygulamaya çalışacağız. Bununla birlikte de hem bölgemizde, şehrimizde, ülkemize faydalı bir sürecin içerisine girmek istiyoruz. Baktığınızda İstanbul Gelişim Üniversitesi 2018 yılından beri sürdürülebilirlik çalışmalarını büyük bir önemle ve dikkatle takip etmektedir. COP28 sürecinden beri üniversite olarak burada temsiliyette bulunuyoruz ve çalışmalarımızı gün ve gün üzerine koya koya yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

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"Nitelikli eğitimde dünyada 53'üncü sıradayız"

Üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası başarılarına değinen Öztürkcan, "Bugün 107 sürdürülebilir kalkınma amacı raporu yazmış durumdayız ve üniversitelerin dünya sıralamalarında sürdürülebilirlik alanlarında biz yer almaya çalışıyoruz. Baktığınızda sürdürülebilir kalkınma amacı 4'te, nitelikli eğitimde dünyada 53. sıradayız ki bu alanda nitelikli eğitimde 3 yıl üst üste birinci olmayı başararak kırılması zor bir rekor yaptık. Bununla birlikte biz temiz enerji uygulaması çalışmalarında, sürdürülebilir kalkınma amaçlarında dünyada 56. sıradayız. Şu anda Türkiye'de vakıflar arasında ikinci sıradayız ve kampüsümüzde yüzde 100 temiz enerji kullanmaya yıllardır özen gösteriyoruz. Aynı zamanda enerji yatırımlarımızla da birlikte ürettiğimiz enerjinin kampüste yer almasını sağlıyoruz, kullanılmasını sağlıyoruz. Son olarak da iklim eyleminde dünyada 93. sıradayız. Tabii bunlar her yıl üzerine koya koya getirdiğimiz çalışmaların sonucu. Üniversite olarak bu süreçleri bir arada yürütürken, sürdürülebilirlik raporumuzla, iklim eylemi çalışmalarımızla hem akademisyenlerimizi hem öğrencilerimizi bir arada buluşturmaya çalışıyoruz. Baktığınızda Türkiye Pavilyonunda bulunmak çok önemli bir süreç. Burada geçtiğimiz hafta bir oturumumuz oldu. Akademisyenlerimiz tüm oturumları yerinde inceleme fırsatı buldular ve bu çalışmaları yakından takip etmeye çalışıyoruz. Hem üst yönetim olarak hem öğretim üyelerimiz hem de öğrencilerimizle birlikte süreci yönetmeye çalışıyoruz. Buradaki kararlarda fikir sunmaya gayret ediyoruz. Bunun dışında da geçtiğimiz hafta Sıfır Atık Vakfında bir konuşma gerçekleştirdim. Sıfır Atık uygulayan kampüsler arasında, dört üniversite arasında gösterildik ve bu oturumda üniversitemizdeki kampüs uygulamalarını anlatma fırsatı bulduk. İncelediğimizde Sıfır Atığın biz uygulaması sürecinde neler yapıyoruz, öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi ve bölgesel alanda halkımızla bu alanda nasıl birleştiğimizi göstermeye çalışıyoruz ve gelecekte eğitimlerimizle, sürekli eğitim merkezimizle bu süreçleri nasıl planladığımızı anlatmaya çalıştık. Gayet başarılı olduğuna inanıyorum. Yarın da COP31 sürecinde yeşil alanda YÖK Bilim Oturumlarında dört oturumda yer alacağız. Hem panelde hem de dijital ekranlarda üniversitemizin bu alandaki politikalarını, öğrencilerle ve akademisyenlerle yaptığımız çalışmaları, projelerimizi anlatmaya çalışacağız ve süreci yarın akşam tamamlamaya dikkat edeceğiz. Bundan sonra da ilk fırsatta bunlarla ilgili raporlarımızı hazırlayıp süreçlerde yer almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

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"Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında çok daha hassas olacağını düşünüyorum"

COP31'in ardından Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artacağını düşündüğünü belirten Öztürkcan, "Bu süreçten sonra Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında çok daha hassas olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar belki dikkat çekilmeyen konuların önümüzdeki yıl çok daha fazla halkta yankı bulacağını, üst yönetimlerin çok daha dikkat edeceğine inandığımız, üniversitelerin sorumluluklarını biraz daha üst seviyeye çıkaracağını, halkımızın, öğrencimizin, akademisyenimizin bilinçleneceğini düşündüğümüz bir süreç başlayacağına inancımız tam. Bu konuda çalışmalar olacak. İnşallah gelecek yıl Etiyopya'da da üniversite olarak, ülke olarak orada temsiliyetimizi gösterip bu süreçte 2030 yolunda çalışmalarımızı hızlandıracağız. 2050 yılında da ülke olarak taahhütlerimizi yerimize getireceğimize inancım tam" diye konuştu.