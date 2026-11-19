Antalya'da trafik kazasında 2 aylık evli gencin ölümüne neden sürücü tutuklandı
Antalya'da motosiklete çarparak 2 aylık evli gencin ölümüne neden olan minibüsün sürücüsü tutuklandı.
Antalya'da motosiklete çarparak 2 aylık evli gencin ölümüne neden olan minibüsün sürücüsü tutuklandı.
Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevreyolu kesişimindeki köprülü kavşak girişinde meydana gelen kazada, Nedim G. idaresindeki 07 CKF 269 plakalı VIP minibüs, şerit değiştirdiği sırada S.Ç. yönetimindeki 07 CNG 242 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Hasan Yeşil kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin gözaltına alınan minibüs sürücüsü Nedim G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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