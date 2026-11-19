Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Küresel İklim Eylemi Gündemi kapsamında hazırlanan Elektrifikasyon Uygulama Paketi, elektrik temelli ekonomiye geçişin sunduğu küresel fırsatları desteklemek amacıyla taraf ülkelere sunuldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında düzenlenen Küresel İklim Eylemi Üst Düzey Etkinliği'nde ilk kez resmi olarak sunulan paket, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra 150'den fazla ülke, 37 şehir ve 260'tan fazla şirketin temiz enerjiye geçişe yönelik çalışmalarını bir araya getirdi.

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Küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın üçte ikisinden fazlasını temsil eden ülkelerin yer aldığı paket kapsamında, yıllık toplam gelirleri 4 trilyon doları aşan şirketlerin elektrifikasyona yönelik girişimleri ve yatırım planları da duyuruldu.

- COP31'de iklim taahhütlerinin uygulamaya geçirilmesi çağrısı

COP31 CEO'su ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, etkinlikte yaptığı konuşmada, belirlenen yeni küresel hedef doğrultusunda, belediye kaynaklı katı atık oluşumunda öngörülen artışın 2035'e kadar en az yüzde 50 azaltılmasının amaçlandığını söyledi.

Varank, COP31 kapsamında yeşil ve iklim finansmanının güçlendirilmesi, sağlık sistemlerinin iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığının artırılması, okyanusların korunması ve deniz kirliliğiyle mücadeleye yönelik çalışmaların ele alındığını belirterek, ülkelerin iklim planlarını hayata geçirmek için teknik uzmanlığa ve finansmana ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

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Ülkelerin yatırıma hazır iklim projeleri geliştirmesinin ve bu projeleri finansman sağlayıcılarla buluşturmasının önemine işaret eden Varank, şöyle konuştu:

"2035'e kadar daha fazla ülkeye yatırım hazır projeler geliştirmesine ve bu projeleri finansman ortakları ile oluşturmasına yardımcı olmak amacıyla, en önemli COP31 eylem gündemi çıktılarından biri olan İklim Uygulama Köprüsü'nü büyütmeyi hedefliyoruz. Bu girişimlerin ve taahhütlerin geliştirilmesinde bize destek olan ve ortaklık kurduğumuz tüm BM ve BM dışı organizasyonalara, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre, finans kuruluşlarına tekrar katkıları için teşekkür ediyoruz."

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Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine yeniden ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek, "Bunun tek bir şartı var. Daha önce hiç görmediğimiz bir ölçekte ve hızda harekete geçmek." dedi.

Ağırbaş, COP31 kapsamında müzakerelerin devam ettiğini hatırlatarak, ortak zeminin genişletilmesi ve Antalya'dan güçlü bir sonuç elde edilmesi için son ana kadar çalışacaklarını vurguladı.

Geçmiş COP toplantılarında alınan çok sayıda kararın uygulamaya geçirilemediğine dikkati çeken Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Antalya'nın adını bu nedenle uygulamayla anılır hale getirmek istiyoruz. Verilen sözlerin yerine getirilmesi bu sürecin sonu değil, bir sonraki aşamanın başlangıcıdır. Her birinizden bir adım atmanızı rica ediyorum. Katkı sağlayabileceğiniz bir alan belirleyin, ihtiyaç duyduğunuz ortakları bulun ve önümüzdeki 12 ay içinde somut bir sonuç ortaya koyun. Mesele imkansızlık değil, tercih meselesidir. Antalya'nın başarısı hiçbir zaman yapılan açıklamaların sayısıyla ölçülmeyecek. Başarının ölçüsü, insanların günlük yaşamlarında hissedebileceği sonuçlardır. Gelecek yıl daha dayanıklı mahalleler, daha güçlü gıda sistemleri ve daha az atık görmek istiyoruz."

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- Türkiye'nin elektrifikasyon vizyonuna uluslararası destek

Avustralya İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığı Uluslararası İklim ve Enerji Dairesi Başkanı David Higgins de Türkiye'nin ortak iklim hedeflerinin somut eylemlere dönüştürülmesi için güçlü bir temel oluşturduğunu belirterek, "COP31 Eylem Gündemi şekillenirken birlikte çalıştık. Türkiye'nin elektrifikasyonu merkeze alan vizyonu geniş yankı uyandırdı." dedi.

Elektrifikasyonun yakıt arzında sıkıntıların yaşandığı bir dönemde enerji güvenliğini güçlendirdiğini, finansal baskıların arttığı bir dönemde ekonomik dayanıklılığı desteklediğini ve emisyonların azaltılması açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Higgins, "35'e 35 taahhüdümüzün gördüğü geniş destek, elektrifikasyona dayalı bir gelecek vizyonunun farklı ülkeler tarafından paylaşıldığını gösteriyor." diye konuştu.

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Ortak iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi konusunda güçlü bir irade bulunduğunun altını çizen Higgins, "Asıl mesele, kağıt üzerinde varılan anlaşmaları sahada somut ilerlemeye dönüştürmek. Eylem Gündemi'nin gerçek değeri de burada ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.