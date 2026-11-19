CW Enerji, Global Solar Council üyelerini Antalya'daki üretim tesislerinde ağırladı. Global Solar Council CEO'su Sonia Dunlop'un da yer aldığı heyete, CW Enerji'nin güneş enerjisi teknolojileri alanındaki yatırımları, üretim altyapısı ve uçtan uca entegre enerji çözümleri tanıtıldı.

Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen fotovoltaik güneş paneli ve hücre üreticilerinden biri olan CW Enerji, yenilenebilir enerji sektöründeki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye ve Türkiye'nin enerji teknolojileri alanındaki üretim gücünü dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Firma, COP31 kapsamında Antalya'ya gelen küresel güneş enerjisi sektörünün önemli kuruluşlarından Global Solar Council üyelerini üretim tesislerinde ağırladı. Global Solar Council CEO'su Sonia Dunlop'un da aralarında bulunduğu uluslararası heyetin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, CW Enerji'nin güneş enerjisi teknolojileri alanındaki yatırımları, entegre üretim altyapısı ve sürdürülebilir enerji çözümleri ele alındı.

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Güneş enerjisi sektörünün küresel ölçekte gelişimini destekleyen ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Global Solar Council üyeleri için CW Enerji'nin Antalya'daki üretim tesislerinde kapsamlı bir ziyaret programı düzenlendi. Program kapsamında gerçekleştirilen kurumsal sunumlarda, şirketin üretim faaliyetleri, teknolojik yatırımları, yenilikçi ürünleri ve enerji dönüşümüne yönelik çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı. Ziyaret kapsamında Global Solar Council heyeti, CW Enerji'nin showroom alanını ve üretim tesislerini yakından inceleme fırsatı buldu. Heyete güneş paneli üretim tesisinin yanı sıra wafer, dilimleme, alüminyum, EVA ve TommaTech üretim tesisleri gezdirilerek üretim süreçleri ve teknolojik altyapı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ziyarette ayrıca güneş enerjisi sektörünün geleceği, sürdürülebilir üretim teknolojileri ve uluslararası iş birliği fırsatları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

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Sarvan: "Türkiye'nin enerji teknolojilerindeki üretim gücünü dünyaya tanıtıyoruz"

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Global Solar Council üyelerini üretim tesislerinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ziyaretin Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojileri alanındaki gelişimini ve üretim kabiliyetini uluslararası sektör temsilcilerine tanıtmak açısından önemli olduğunu söyledi. Küresel ölçekte enerji dönüşümünün hız kazandığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Sarvan, "Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim her geçen gün artarken, bu dönüşümün en önemli unsurlarından birini güçlü ve sürdürülebilir üretim altyapısı oluşturuyor. CW Enerji olarak biz de yalnızca güneş enerjisi teknolojilerini geliştiren ve üreten bir şirket olmanın ötesinde, enerji dönüşümüne bütüncül çözümler sunan güçlü bir ekosistem oluşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel güneş enerjisi sektörünün gelişiminde önemli bir rol üstlenen Global Solar Council üyelerini tesislerimizde ağırlamak üretim gücümüzü, teknolojik altyapımızı ve bu alandaki vizyonumuzu paylaşmak açısından bizler için son derece kıymetli. Türkiye'nin güneş enerjisi teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi uluslararası sektör temsilcilerine yakından göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

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"Uçtan uca entegre üretim altyapısı ile fark oluşturuyor"

CW Enerji olarak güneş enerjisi sektöründe uçtan uca entegre bir üretim ekosistemi oluşturmak amacıyla önemli yatırımlara imza attıklarını ifade eden Sarvan, güneş hücresinden panele, alüminyumdan diğer tamamlayıcı bileşenlere kadar uzanan üretim altyapısıyla sektöre katma değer sağlamaya devam ettiklerini kaydetti. Sarvan, "Güneş enerjisi teknolojilerinde sürdürülebilir büyümenin temelinde yüksek teknoloji, kaliteli üretim, verimlilik ve inovasyon bulunuyor. Biz de bu anlayış doğrultusunda üretim süreçlerimizin her aşamasında teknolojiyi ve mühendislik gücümüzü ön planda tutuyoruz. Güneş hücresi üretiminden yüksek verimli güneş panellerine, alüminyum ve EVA üretiminden enerji teknolojilerinin farklı alanlarına uzanan yatırımlarımızla entegre üretim yapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bu yatırımlarımızla hem ülkemizin yenilenebilir enerji teknolojilerindeki üretim kapasitesine katkı sağlıyor hem de dışa bağımlılığın azaltılması ve yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesi açısından önemli adımlar atıyoruz. Global Solar Council üyelerinin tesislerimize gerçekleştirdiği ziyaretin, üretim kabiliyetlerimizin ve teknolojik altyapımızın uluslararası alanda daha geniş çevreler tarafından tanınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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Küresel enerji dönüşümüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji teknolojilerinin stratejik önem taşıdığını vurgulayan Sarvan, bu alanda uluslararası bilgi paylaşımının ve iş birliklerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Global Solar Council gibi uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen temasların, güneş enerjisi sektörünün küresel ölçekte gelişimi açısından değerli olduğunu dile getiren Sarvan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enerji dönüşümü, ülkelerin, kurumların ve sektör temsilcilerinin ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesini gerektiren küresel bir süreç. Güneş enerjisi ise bu dönüşümün en güçlü unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. CW Enerji olarak geliştirdiğimiz teknolojiler, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla bu sürece katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Global Solar Council üyeleriyle bir araya gelerek sektörümüzün geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunmayı ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi son derece önemsiyoruz. Bu tür buluşmaların, uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirirken Türkiye'nin güneş enerjisi teknolojileri alanındaki potansiyelinin daha iyi anlaşılmasına da katkı sağladığına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de üretim gücümüzü artırmaya, yenilikçi teknolojiler geliştirmeye ve ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliğini uluslararası platformlarda daha görünür kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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CW Enerji'nin Üretim Altyapısına Övgü

Global Solar Council CEO'su Sonia Dunlop da, "Antalya'nın COP31'e ev sahipliği yaptığı bu dönemde, CW Enerji'nin üretim tesislerini yerinde ziyaret ederek güneş enerjisi değer zincirinin nasıl hayata geçirildiğini, waferlardan çatı uygulamalarında ve güneş enerjisi santrallerinde kullanılmaya hazır panellere uzanan üretim sürecini görmek için daha uygun bir zaman olamazdı. Dünya, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma taahhüdünde bulundu ve güneş enerjisi bu hedefe ulaşmada şimdiden önemli bir rol üstleniyor. Geçtiğimiz yıl küresel elektrik talebindeki net artışın dörtte üçü güneş enerjisiyle karşılandı. Bu ivmenin sürdürülebilmesi, dünyanın her bölgesinde güçlü ve dayanıklı bir tedarik zincirinin varlığını gerektiriyor. Türkiye ise bu alanda ortaya koyduğu kararlılık ve sahip olduğu uzmanlıkla dikkat çekiyor. CW Enerji gibi üretim tesisleri yalnızca güneş paneli üretmekle kalmıyor; aynı zamanda nitelikli istihdam sağlıyor, teknolojik bilgi birikimini geliştiriyor ve enerji dönüşümünün ekonomik faydalarının daha geniş topluluklara yayılmasını sağlıyor. Nazik ev sahiplikleri ve son derece etkileyici fabrika ziyareti için CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan'a ve tüm CW Enerji ekibine teşekkür ederim" dedi.