SIFIR Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 30 yılda iklim zirvelerinde alınan 70'ten fazla kararın çoğunun kağıt üzerinde kaldığını belirterek, "Antalya'nın adını bu yüzden 'Uygulama COP'u' koyduk. Beklediğimiz yeni bir vaat değil, verilmiş sözlerin yerine getirilmesi" dedi.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan COP31 kapsamında iki haftadır devam eden Küresel İklim Eylem Gündemi'nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, iklim kriziyle mücadelede ulaşılan sonuçları, hayata geçirilen küresel girişimleri ve gelecek dönemin hedeflerini açıkladı. Ağırbaş, "İki hafta önce Küresel İklim Eylem Gündemi'ni Antalya'da açarken tek bir sorumuz vardı; COP31 gerçekleştiği için ne değişecek? Bugün bu soruya yanıt vermeye başlayabiliriz" diye konuştu.

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100'DEN FAZLA ÜLKE DESTEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir harekete dönüştüğünü anlatan Ağırbaş, COP31'de sıfır atığın ilk kez Küresel İklim Eylem Gündemi'nin merkezinde yer aldığını söyledi. Ağırbaş, 100'den fazla ülkenin desteğiyle 'One Billion Challenge' (1 Milyar Çağrısı) girişiminin başlatıldığını belirterek, bu girişimle 2030 yılına kadar dünyadaki gıda israfının yarıya indirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Ağırbaş, "Atık, doğanın değil; insanın ürettiği bir kavramdır. Tabiatta hiçbir şey çöpe gitmez. Atık dediğimiz şey, yanlış yerde duran kaynaktır" dedi.

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20 ŞEHİRDE SIFIR ATIK

Sıfır Atık Bölgeleri girişiminin de genişlediğini açıklayan Ağırbaş, Meksika'nın başkenti Mexico City, Kenya'nın Kisumu ve Malezya'nın George Town kentlerinin de aralarında bulunduğu ilk grupta 20 şehrin girişime katıldığını kaydetti. Ağırbaş, şehirlerde atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve yerel uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

1 MİLYON KADINA ULAŞILACAK

Sıfır atık çalışmalarının ekonomik ve sosyal boyutuna da değinen Ağırbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürütülecek çalışmalar kapsamında iki yılda 1 milyon kadına ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi. Kullanılmayan malzemelerin yeniden değerlendirilerek aileler için gelir kaynağına dönüştürülmesinin amaçlandığını belirten Ağırbaş, 'Sıfır Atık Nesli' girişimiyle de dünyanın farklı ülkelerindeki gençlerin kendi mahallelerinde sıfır atık çalışmalarına öncülük edeceğini ifade etti.

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YILDA 156 MİLYAR DOLAR

COP31 Küresel İklim Eylem Gündemi kapsamında elde edilen sonuçları rakamlarla açıklayan Ağırbaş, net sıfır hedefi bulunan enerji şirketlerinin; elektrik şebekelerine, yenilenebilir enerjiye ve enerji depolama sistemlerine her yıl 156 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi. Rejeneratif Peyzaj Eylem Gündemi kapsamında 116 ülkede, 90 emtia grubunda toplam 66 milyon hektarlık alanın aktif onarım programlarına dahil edildiğini belirten Ağırbaş, COP28'den bu yana rejeneratif tarıma 2,3 milyar dolar aktarıldığını, ormanlarını koruyan 12 bölgeye ise 473 milyon dolar ödeme yapıldığını açıkladı.

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40,5 MİLYON İNSANA GIDA

İklim eyleminin doğrudan insan hayatına yansıyan sonuçlarını da paylaşan Ağırbaş, gıda kurtarma ve yeniden dağıtım programlarıyla 40,5 milyon insana ulaşıldığını belirtti. Dünya genelinde 67 milyon insanın elektriğe erişim sağladığını veya daha güvenilir elektrik hizmetine kavuştuğunu anlatan Ağırbaş, Brezilya'da 4 milyon insanın erken salgın uyarısı alabildiğini söyledi. Ağırbaş, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle mücadele için ayrılan kaynağın da 225 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

SONUÇLAR COP32'DE AÇIKLANACAK

Antalya'da açıklanan hedeflerin uygulamaya geçirilmesinin önemine dikkati çeken Ağırbaş, Brezilya ile birlikte İstanbul Sıfır Atık Eylem Platformu'nun sonuçlarının izleneceğini ve gelecek yıl düzenlenecek COP32'de raporlanacağını açıkladı. Böylece COP31'de verilen taahhütlerin ne ölçüde hayata geçirildiğinin takip edileceğini belirten Ağırbaş, uluslararası iş birliklerinin yalnızca açıklamalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

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'SOMUT HEDEF' ÇAĞRISI

İklim müzakerelerinde alınan kararların somut uygulamalara dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, "30 yılda COP'larda 70'ten fazla karar alındı; birçoğu kağıt üzerinde kaldı. Antalya'nın adını bu yüzden 'Uygulama COP'u' koyduk. Beklediğimiz yeni bir vaat değil; verilmiş sözlerin yerine getirilmesi" dedi. İklim eyleminin başarısının insanların günlük yaşamlarında hissedebileceği sonuçlarla ölçülmesi gerektiğini belirten Ağırbaş, tüm ülkelere, kurumlara ve paydaşlara gelecek 12 ay içinde gerçekleştirebilecekleri somut bir hedef belirleme çağrısında bulundu. Daha hazırlıklı mahalleler, daha güçlü gıda sistemleri ve daha az atığın bu çalışmaların temel sonuçları olması gerektiğini ifade eden Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın 'Dünya, hepimizin ortak evidir' sözünü hatırlattı.

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BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR ETTİ

COP31 Başkanı Murat Kurum'a, COP30 Başkanlığı'na ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası'na (UNFCCC) teşekkür eden Ağırbaş, Antalya'da başlatılan çalışmaların Addis Ababa sürecinde de sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Ağırbaş, konuşmasını "Bu salondan çıkarken hepimizin yanında bir söz değil, bir iş olsun; Antalya'da bir şeylerin değiştiğini ancak o zaman söyleyebiliriz" diye konuştu.