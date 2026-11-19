Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen "Dirençli Kentler, Güvenli Yarınlar" panelinde Alanya'nın iklim değişikliği ile afet risklerine karşı yürüttüğü çalışmaları anlattı ve imar planlarından afet koordinasyonuna, kırsal mahallelerde yangınla mücadeleden uluslararası projelere kadar pek çok başlıkta bilgi verdi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen "Dirençli Kentler, Güvenli Yarınlar" panelinde konuşmacı olarak katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) standında gerçekleştirilen panelde Başkan Özçelik'in yanı sıra Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Prof. Dr. Doğan Dursun ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Kıdemli Temsilcisi Shusaku Kawai de yer aldı. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Muammer Tün'ün moderatörlüğündeki oturumda, kentlerin afet ve iklim risklerine karşı hazırlık süreçleri, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve söz konusu çalışmaların finansmanı ele alındı.

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Riskler imar ve yatırım kararlarına yön veriyor

Alanya'nın coğrafi ve demografik özelliklerinin, iklim risklerinin etkisini farklılaştırdığına dikkat çeken Başkan Özçelik, kıyıdaki yoğun yapılaşma, ormanlarla iç içe yerleşimler ve yaz aylarında artan nüfusun planlama süreçlerinde birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Taşkın ve orman yangınlarının yanı sıra deprem güvenliğini, aşırı sıcakları, su kıtlığını ve kıyı risklerini değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Özçelik, risklerin somut planlama kararlarına dönüştürülmesinin önemini vurguladı. Başkan Özçelik, taşkın verilerinin hangi parselleri, yolları ve hizmet alanlarını etkilediğinin belirlenmesinde kullanıldığını, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) güncel taşkın sınırlarının bu çalışmalara veri sağladığını aktardı. Aşırı sıcaklara karşı yürütülen çalışmaları anlatan Başkan Özçelik, yaklaşık 200 hektarlık alanda gerçekleştirilen imar planı revizyonunda geçirgen yüzeylerin korunması ve kuzeygüney yönündeki hava akımının gözetilmesine yönelik düzenlemelere yer verdiklerini kaydetti.

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Afet koordinasyon merkezi hedefi

Afet yönetiminde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Özçelik, deprem başta olmak üzere Alanya'yı etkileyebilecek tüm afetlere hazırlık için 11 çalışma masası öngören 1. Alanya Afet Çalıştayı'nı planladıklarını belirtti. Afet anında müdahale kapasitesini artıracak bir merkez üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Özçelik, sağlık, itfaiye, Kızılay, haberleşme, arama kurtarma ve belediyenin afet yönetimi birimlerini aynı yerleşkede buluşturmayı hedefledikleri Afet Koordinasyon Merkezi'nin yapımına 2028 yılında başlamayı amaçladıklarını açıkladı. Kırsal mahallelerde orman yangınlarıyla mücadele ve arama kurtarma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaları aktaran Başkan Özçelik, altı kırsal mahalleye motor ve pompalarıyla birlikte üçer tonluk yangın söndürme tankerleri teslim edildiğini söyledi ve ayrıca 43 kişilik yangınla mücadele ve arama kurtarma yapılanması ile kırsal mahallelerde beşer kişilik gönüllü ekiplerin kurulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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116 belediye personeli iklim eğitimi aldı

Alanya'nın iklim değişikliğine uyum çalışmalarında bilimsel bilgi ve teknik kapasitenin önemine değinen Başkan Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile yürütülen 12 haftalık Çevresel Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) eğitimlerine 12 teknik müdürlükten 116 personelin katıldığını hatırlattı. Eğitimlerin, belediye birimlerinin iklim risklerini kendi hizmet alanlarıyla ilişkilendirmesine ve planlama süreçlerinde ortak bir yaklaşım geliştirmesine katkı sağladığını ifade eden Başkan Özçelik, uluslararası iş birliklerinin de Alanya'nın iklim uyum çalışmalarına önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Avrupa Birliği Horizon Europe Programı kapsamında desteklenen Pathways2Resilience (P2R) Dirençli Alanya Projesi'ni Alanya Belediyesi, ALKÜ ve Atalay İklim Plan Çevre Danışmanlığı ortaklığında yürütüyoruz. 210 bin avro bütçeli proje kapsamında bilimsel risk analizleri hazırlanırken kentimizin iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artıracak strateji, eylem ve yatırım planları üzerinde çalışıyoruz. 22 Eylül'de gerçekleştirilen proje açılış toplantısı ve çalıştayda, akademik bilgi ile yerel paydaşların saha deneyimi bir araya geldi. Strateji, eylem ve yatırım planlarını, Haziran 2027 sonunda tamamlamayı öngörüyoruz. Hazırlanacak belgeler ilgili kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılacak." dedi.

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"Uyarılar herkes için erişilebilir olmalı"

Alanya'da kurumlar arası koordinasyonu kalıcı hale getirmek istediklerini vurgulayan ve meteorolojik uyarılarda belediye birimlerinin hazırlık yaptığını, kritik noktalarda ekiplerin görevlendirildiğini söyleyen Başkan Osman Tarık Özçelik, kurumların güncel risk verilerine düzenli erişebileceği bir sistem oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, afet uyarılarının engelli bireyler ve kenti tanımayan ziyaretçiler için erişilebilir ve çok dilli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarında artan nüfusun tahliye, geçici barınma ve sağlık planlamalarına dâhil edilmesi gerektiğine işaret eden Başkan Özçelik, aşırı sıcaklarda yaşlıların, kronik rahatsızlığı bulunanların ve açık alanda çalışanların gözetilmesini, kuraklıkta ise hanelerin, turizm işletmelerinin ve tarımın su talebinin birlikte yönetilmesinin gerektiğini vurguladı.

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Uzun vadeli uyum finansmanı

Uluslararası iş birliklerinden beklentilerini de paylaşan Başkan Özçelik, bilimsel risk analizleri, teknik eğitimler, arama kurtarma ekipmanları ve sürdürülebilir finansmanın yerel yönetimler açısından önem taşıdığını ifade etti. Alanya'daki çalışmaların belediyenin saha deneyimini bilimsel uzmanlık, kurumlar arası iş birliği ve uluslararası destekle buluşturduğunu belirten Başkan Özçelik, iklim değişikliğine uyum yatırımlarının planlama aşamasından uygulama ve izlemeye kadar bütüncül bir finansman anlayışıyla ele alınmasını söyledi. Başkan Özçelik, COP31 kapsamında yaptığı çağrıyı şu sözlerle dile getirdi; "Belediyelere, iklim risklerini azaltan yatırımları zamanında hayata geçirebilmeleri için doğrudan erişebilecekleri, öngörülebilir ve uzun vadeli uyum finansmanı sağlanmalıdır."