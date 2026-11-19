Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Antalya'nın Serik ilçesinde sezonun ilk turfanda çilekleri toplanmaya başlandı. Çileklerin kilogram fiyatı ise 600 liraya kadar çıkıyor.

Eylül ayının ortalarında toprakla buluşturulan çilek fideleri, yaklaşık 5560 günlük bakım sürecinin ardından ilk meyvelerini verdi. Serik'teki üretim alanlarında başlayan hasatla birlikte sezonun ilk ürünleri alıcılarıyla buluştu.

Turfanda olması sebebiyle yüksek fiyattan piyasaya giren çileğe talebin olduğu, ancak mevcut etiketlerin vatandaşın bütçesini zorladığı belirtiliyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle ürünlerin büyük bir bölümü pastanelere sevk ediliyor. Semt pazarlarında ise kilogram bazında satış yerine alım gücüne göre 200, 250 ve 300 gramlık küçük paketler halinde "tadımlık" satış yapılıyor. Önümüzdeki süreçte hasadın artması ve fiyatların gerilemesiyle tüketici talebinin yükselmesi bekleniyor.

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Üreticiler sezondan umutlu

22 yıllık çiftçilik tecrübesinin son 6 yılını çilek üretimine ayıran Ramazan Kurulmaz, 12 dönüme yakın arazisinden bu sezon 1415 ton civarında ürün beklediğini belirterek şunları söyledi:

"Diğer sebzelere baktığımızda çilek biraz zahmetli bir iş ama yapabilene getirisi güzel. İşçilik maliyetleri biraz fazla oluyor ama yapabilirsen emeğinin hakkını alıyorsun. Allah bereket versin, bu sezonun ilk çileğini toplamaya başladık. Fidanları 20 Eylül'de ektik. Eylül, ekim, kasım süreci derken yaklaşık 5560 günde ilk hasatları gördük. Şu an havalar güzel gidiyor. İlerisi için ne olacağını günün şartları belirler ama şu an işler yolunda. Bu sezon 500600 lira civarında başladı. Turfanda olduğu için fiyatlar yüksek; tabii bu fiyatlarla herkes gidip yiyemez ama yapacak bir şey yok"

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"Poyraz verimi artırıyor, yağış zarar veriyor"

Geçen yıla oranla fidelerin gelişiminin iyi durumda olduğunu kaydeden Kurulmaz, iklim şartlarının üretime etkisini "Şu anda pahalı olduğu için ürün daha çok pastanelere gidiyor. İlerleyen zamanlarda fiyatlar düşünce talep artar; aslında talep var ama turfanda olduğu için herkesin alım gücü yetmiyor. Pazarda ise alım gücüne göre 200250 ya da 300 gramlık ufak paketlerle tadımlık şekilde satış yapılabiliyor; bir kişiye bir kilo verip de her zaman alamayabilir. Şu anda 12 dönüme yakın çilek alanımız var. Rekolte hava şartlarına bağlı ama 12 dönüm yerden aşağı yukarı 1415 ton civarında ürün alırız diye düşünüyorum. Geçen seneye göre durumumuz iyi, ağaçlarımız güzel. Havalar kapalı gittiğinde pas olabiliyor, ara sıra kesiliyor. Poyrazlı havalarda çürüme yapmıyor, daha verimli oluyor; çok yağışlı gittiğinde ise pas yapıyor ve çürüyor. Şu an havaların böyle gitmesi iyi" sözleri ile ifade etti.