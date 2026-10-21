Dünya kulüpleri Alanya'da şampiyonluk için sahaya çıkacak Dünya Kulüpler Şampiyonası için geri sayım başladı

Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası World Winners Cup 2026, 26 Ekim1 Kasım tarihleri arasında Alanya’da düzenlenecek. Beş kıtadan 33 ülkenin temsilcilerini buluşturacak organizasyonda 32 erkek ve 16 kadın takımı dünya şampiyonluğu için mücadele edecek. Türkiye’yi temsil edecek Alanya Belediyesi ise kendi sahasında taraftarının desteğiyle başarı arayacak.

Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası World Winners Cup 2026 için Alanya’da geri sayım başladı. İlk kez 2019 yılında Alanya’da düzenlenen ve 7 yıl aranın ardından yeniden kente dönen organizasyon, 26 Ekim Pazartesi günü Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde başlayacak. Bir hafta sürecek turnuvada dünyanın önde gelen plaj futbolu kulüpleri, kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyonluk mücadelesi verecek. Organizasyon kapsamında oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen tüm Alanyalılar tribünlere davet edildi.

REKLAM

Son şampiyon unvanını korumak istiyor

2025 yılında İtalya’nın Katanya kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar kategorisinde şampiyon olan İspanya temsilcisi CD Higicontrol Melilla, Alanya’da da kupayı kazanarak unvanını korumayı hedefliyor. Kadınlar A Grubu’nda mücadele edecek İspanyol ekibi; El Salvador’dan Barra de Santiago, Brezilya’dan Ceilandia EC ve Belçika’dan Union Vrede BS ile karşılaşacak. Erkekler kategorisinde ise 32 takım, 8 grupta mücadele edecek. Takımlar, turnuvanın sonunda dünya şampiyonluğu kupasını kaldırabilmek için sahaya çıkacak.

Alanya’da ilk şampiyonlar Flamengo ve Pavia Lokrians olmuştu

REKLAM

2019 yılında ilk kez Alanya’da düzenlenen World Winners Cup’ta erkekler kategorisinde Brezilya temsilcisi Flamengo, finalde Çin ekibi Meizhou Hakka’yı 53 mağlup ederek şampiyon olmuştu. Kadınlarda ise İtalya temsilcisi Pavia Lokrians, finalde Polonya ekibi Lady Grembach d’u 43 yenerek kupayı kazanmıştı. Aynı organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Alanya Belediyespor, erkekler kategorisini beşinci sırada tamamlamıştı.

Serenity Alanya Belediyesi sahaya çıkıyor

Turnuvada Türkiye’yi temsil edecek Alanya Belediyesi, erkekler A Grubu’nda mücadele edecek. Alanya ekibi, ilk maçında 26 Ekim Pazartesi günü saat 15.30’da Bulgaristan temsilcisi BSC BetVam ile 1 numaralı sahada karşı karşıya gelecek. Alanya Belediyesi, 27 Ekim Salı günü saat 15.30’da Gürcistan temsilcisi Batumi SC ile yine 1 numaralı sahada mücadele edecek. Alanya temsilcisi, gruptaki son maçında ise 28 Ekim Çarşamba günü saat 15.30’da Kosta Rika ekibi C.Y. Limn ile 3 numaralı sahada karşılaşacak. Kendi sahasında ve seyircisi önünde mücadele edecek Alanya Belediyesi, taraftar desteğini arkasına alarak turnuvada başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

REKLAM

Final heyecanı 1 Kasım’da yaşanacak

World Winners Cup Alanya 2026’da grup maçları 2628 Ekim tarihleri arasında üç ayrı sahada oynanacak. Erkeklerde 32 takım sekiz grupta, kadınlarda ise 16 takım dört grupta mücadele edecek. Grup aşamasında toplam 72 karşılaşmanın oynanacağı organizasyonda, 30 Ekim’de çeyrek final, 31 Ekim’de yarı final ve 1 Kasım’da final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Dünya plaj futbolunun önemli kulüplerini Alanya’da buluşturacak şampiyona, 1 Kasım Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.