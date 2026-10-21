Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Dünya kulüpleri Alanya'da şampiyonluk için sahaya çıkacak Dünya Kulüpler Şampiyonası için geri sayım başladı

        Dünya kulüpleri Alanya'da şampiyonluk için sahaya çıkacak Dünya Kulüpler Şampiyonası için geri sayım başladı

        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası World Winners Cup 2026, 26 Ekim1 Kasım tarihleri arasında Alanya'da düzenlenecek. Beş kıtadan 33 ülkenin temsilcilerini buluşturacak organizasyonda 32 erkek ve 16 kadın takımı dünya şampiyonluğu için mücadele edecek. Türkiye'yi temsil edecek Alanya Belediyesi ise kendi sahasında taraftarının desteğiyle başarı arayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Dünya kulüpleri Alanya'da şampiyonluk için sahaya çıkacak Dünya Kulüpler Şampiyonası için geri sayım başladı

        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası World Winners Cup 2026, 26 Ekim1 Kasım tarihleri arasında Alanya’da düzenlenecek. Beş kıtadan 33 ülkenin temsilcilerini buluşturacak organizasyonda 32 erkek ve 16 kadın takımı dünya şampiyonluğu için mücadele edecek. Türkiye’yi temsil edecek Alanya Belediyesi ise kendi sahasında taraftarının desteğiyle başarı arayacak.

        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası World Winners Cup 2026 için Alanya’da geri sayım başladı. İlk kez 2019 yılında Alanya’da düzenlenen ve 7 yıl aranın ardından yeniden kente dönen organizasyon, 26 Ekim Pazartesi günü Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde başlayacak. Bir hafta sürecek turnuvada dünyanın önde gelen plaj futbolu kulüpleri, kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyonluk mücadelesi verecek. Organizasyon kapsamında oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen tüm Alanyalılar tribünlere davet edildi.

        REKLAM

        Son şampiyon unvanını korumak istiyor

        2025 yılında İtalya’nın Katanya kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar kategorisinde şampiyon olan İspanya temsilcisi CD Higicontrol Melilla, Alanya’da da kupayı kazanarak unvanını korumayı hedefliyor. Kadınlar A Grubu’nda mücadele edecek İspanyol ekibi; El Salvador’dan Barra de Santiago, Brezilya’dan Ceilandia EC ve Belçika’dan Union Vrede BS ile karşılaşacak. Erkekler kategorisinde ise 32 takım, 8 grupta mücadele edecek. Takımlar, turnuvanın sonunda dünya şampiyonluğu kupasını kaldırabilmek için sahaya çıkacak.

        Alanya’da ilk şampiyonlar Flamengo ve Pavia Lokrians olmuştu

        REKLAM

        2019 yılında ilk kez Alanya’da düzenlenen World Winners Cup’ta erkekler kategorisinde Brezilya temsilcisi Flamengo, finalde Çin ekibi Meizhou Hakka’yı 53 mağlup ederek şampiyon olmuştu. Kadınlarda ise İtalya temsilcisi Pavia Lokrians, finalde Polonya ekibi Lady Grembach d’u 43 yenerek kupayı kazanmıştı. Aynı organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Alanya Belediyespor, erkekler kategorisini beşinci sırada tamamlamıştı.

        Serenity Alanya Belediyesi sahaya çıkıyor

        Turnuvada Türkiye’yi temsil edecek Alanya Belediyesi, erkekler A Grubu’nda mücadele edecek. Alanya ekibi, ilk maçında 26 Ekim Pazartesi günü saat 15.30’da Bulgaristan temsilcisi BSC BetVam ile 1 numaralı sahada karşı karşıya gelecek. Alanya Belediyesi, 27 Ekim Salı günü saat 15.30’da Gürcistan temsilcisi Batumi SC ile yine 1 numaralı sahada mücadele edecek. Alanya temsilcisi, gruptaki son maçında ise 28 Ekim Çarşamba günü saat 15.30’da Kosta Rika ekibi C.Y. Limn ile 3 numaralı sahada karşılaşacak. Kendi sahasında ve seyircisi önünde mücadele edecek Alanya Belediyesi, taraftar desteğini arkasına alarak turnuvada başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

        REKLAM

        Final heyecanı 1 Kasım’da yaşanacak

        World Winners Cup Alanya 2026’da grup maçları 2628 Ekim tarihleri arasında üç ayrı sahada oynanacak. Erkeklerde 32 takım sekiz grupta, kadınlarda ise 16 takım dört grupta mücadele edecek. Grup aşamasında toplam 72 karşılaşmanın oynanacağı organizasyonda, 30 Ekim’de çeyrek final, 31 Ekim’de yarı final ve 1 Kasım’da final müsabakaları gerçekleştirilecek.

        Dünya plaj futbolunun önemli kulüplerini Alanya’da buluşturacak şampiyona, 1 Kasım Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        Likya Yolu'nda kaybolan turist aranıyor
        Likya Yolu'nda kaybolan turist aranıyor
        Kepez'de Cumhuriyet'in 103. yılına 103 eserlik armağan
        Kepez'de Cumhuriyet'in 103. yılına 103 eserlik armağan
        COP31'de liderlere Antalya şiş köftesi, piyazı ve kabak tatlısı ikram edile...
        COP31'de liderlere Antalya şiş köftesi, piyazı ve kabak tatlısı ikram edile...
        Türk dünyasının sayıştayları Antalya'da buluştu
        Türk dünyasının sayıştayları Antalya'da buluştu
        Antalya'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Antalya'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Alanya'ya 2026 yılında 10 kruvaziyerlerle 12 bin 876 turist geldi
        Alanya'ya 2026 yılında 10 kruvaziyerlerle 12 bin 876 turist geldi