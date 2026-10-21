Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da "Gazeteciliğin Bugün ve Yarını Masaya Yatırılıyor" paneli yapıldı

        Antalya'da "Gazeteciliğin Bugün ve Yarını Masaya Yatırılıyor" paneli yapıldı

        Gazeteciler Cemiyeti, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle "Gazeteciliğin Bugün ve Yarını Masaya Yatırılıyor" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Antalya'da "Gazeteciliğin Bugün ve Yarını Masaya Yatırılıyor" paneli yapıldı

        Gazeteciler Cemiyeti, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle "Gazeteciliğin Bugün ve Yarını Masaya Yatırılıyor" paneli düzenlendi.

        İletişim Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, AGC Başkanı İdris Taş, gazeteciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Bilgin, burada yaptığı konuşmada, 55 yıllık meslek hayatında yaşadığı bazı şeyleri anlattı.

        Gazeteciliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirten Bilgin, "Her insanın gözü, kulağı ve ağzı var ama gazeteci olduğunuz andan itibaren olaylara normal bir insan gibi bakmazsınız. O gözler yüz binlerce kişi için bakıyor, dinlediğiniz şeyi belki on binlerce kişi için dinliyorsunuz ve konuşurken de yüz binlerce insana hitap ediyorsunuz. Bu yüzden gazetecilik kutsal bir meslek ve sevilerek yapılabilir. İyi gazeteci, ünlü bir gazeteci değildir, sevilen, sayılan ve güvenilir biri ise iyi bir gazetecidir." dedi.

        REKLAM

        Prof. Dr. Özkan, gazeteciliğin bir meslekten daha fazlası, bir topluma tutulan ayna olduğunu ifade etti.

        Bugün gazeteciliğin geleceğini konuşurken aslında demokrasinin, bilginin ve insanın insana duyduğu güvenin geleceğini konuştuklarını dile getiren Özkan, "Bir ülkenin en büyük iletişim altyapısı internet ağı değil, birbirine güvenen insanlarıdır. O güvenin en önemli mimarlarından biri de gazeteciliktir. İçinde yaşadığımız çağda haber hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Bir olay gerçekleşiyor, saniyeler içinde milyonlara ulaşıyor. Bazen gerçek daha olay yerine ulaşamadan kanaatler çoktan hükmünü vermiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Özkan, gazetecinin bir haberi yayımlanmadan önce doğrulatması gerektiğine işaret ederek, yanlış haberin özrünün çoğu zaman doğurduğu zararı geri alamadığını, tekzip yayımlansa bile zedelenen itibar, kaybedilen güven ve insanların hafızasına yerleşen yanlış bilginin aynı kolaylıkla silinmediğine dikkati çekti.

        Gazetecilikte bilim haberlerine daha az yer verildiğini belirten Özkan, "Bir toplumda bir cinayetin her ayrıntısını saatlerce konuşuyor ama bir bilim insanının yıllar süren araştırmasını birkaç cümleye sığdırıyorsak, bir felaketin görüntülerini tekrar tekrar yayımlıyor ama o felaketi önleyebilecek bilimsel çalışmaları gündemimize taşımıyorsak, burada yalnızca bir yayın politikası meselesi yoktur. Burada, toplumun geleceğini nasıl tasarladığımızla ilgili bir mesele vardır." diye konuştu.

        REKLAM

        AGC Başkanı Taş da gazetecinin gücünü basın meslek ilkelerinden aldığını, sadece gerçeğe ve halka karşı sorumlu olduğunu ifade etti.

        Gazetecinin devlet ve toplum arasında bir hakem olduğunu dile getiren Taş, "Bu sorumluluğu kamu otoritesinden ve işvereninden önce gelir. O yüzden dünyanın en kutsal mesleği gazeteciliktir. Gazetecilik usta-çırak ilişkisi içinde hayatını devam ettirir ve hayat boyu öğrenir." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        Arsa anlaşmazlığında yeni evli yeğinini 7 kurşunla öldüren sanık: Korkutmak...
        Arsa anlaşmazlığında yeni evli yeğinini 7 kurşunla öldüren sanık: Korkutmak...
        Antalya'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 3...
        Antalya'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 3...
        "Anneni öldürürüm" tehdidiyle çocuğa istismara 30 yıl hapis Dini nikahla bi...
        "Anneni öldürürüm" tehdidiyle çocuğa istismara 30 yıl hapis Dini nikahla bi...
        Dünya kulüpleri Alanya'da şampiyonluk için sahaya çıkacak Dünya Kulüpler Şa...
        Dünya kulüpleri Alanya'da şampiyonluk için sahaya çıkacak Dünya Kulüpler Şa...
        Likya Yolu'nda kaybolan turist aranıyor
        Likya Yolu'nda kaybolan turist aranıyor
        Kepez'de Cumhuriyet'in 103. yılına 103 eserlik armağan
        Kepez'de Cumhuriyet'in 103. yılına 103 eserlik armağan