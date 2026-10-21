Antalya'da "Gazeteciliğin Bugün ve Yarını Masaya Yatırılıyor" paneli yapıldı

Gazeteciler Cemiyeti, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle "Gazeteciliğin Bugün ve Yarını Masaya Yatırılıyor" paneli düzenlendi.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, AGC Başkanı İdris Taş, gazeteciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, 55 yıllık meslek hayatında yaşadığı bazı şeyleri anlattı.

Gazeteciliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirten Bilgin, "Her insanın gözü, kulağı ve ağzı var ama gazeteci olduğunuz andan itibaren olaylara normal bir insan gibi bakmazsınız. O gözler yüz binlerce kişi için bakıyor, dinlediğiniz şeyi belki on binlerce kişi için dinliyorsunuz ve konuşurken de yüz binlerce insana hitap ediyorsunuz. Bu yüzden gazetecilik kutsal bir meslek ve sevilerek yapılabilir. İyi gazeteci, ünlü bir gazeteci değildir, sevilen, sayılan ve güvenilir biri ise iyi bir gazetecidir." dedi.

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Prof. Dr. Özkan, gazeteciliğin bir meslekten daha fazlası, bir topluma tutulan ayna olduğunu ifade etti.

Bugün gazeteciliğin geleceğini konuşurken aslında demokrasinin, bilginin ve insanın insana duyduğu güvenin geleceğini konuştuklarını dile getiren Özkan, "Bir ülkenin en büyük iletişim altyapısı internet ağı değil, birbirine güvenen insanlarıdır. O güvenin en önemli mimarlarından biri de gazeteciliktir. İçinde yaşadığımız çağda haber hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Bir olay gerçekleşiyor, saniyeler içinde milyonlara ulaşıyor. Bazen gerçek daha olay yerine ulaşamadan kanaatler çoktan hükmünü vermiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Özkan, gazetecinin bir haberi yayımlanmadan önce doğrulatması gerektiğine işaret ederek, yanlış haberin özrünün çoğu zaman doğurduğu zararı geri alamadığını, tekzip yayımlansa bile zedelenen itibar, kaybedilen güven ve insanların hafızasına yerleşen yanlış bilginin aynı kolaylıkla silinmediğine dikkati çekti.

Gazetecilikte bilim haberlerine daha az yer verildiğini belirten Özkan, "Bir toplumda bir cinayetin her ayrıntısını saatlerce konuşuyor ama bir bilim insanının yıllar süren araştırmasını birkaç cümleye sığdırıyorsak, bir felaketin görüntülerini tekrar tekrar yayımlıyor ama o felaketi önleyebilecek bilimsel çalışmaları gündemimize taşımıyorsak, burada yalnızca bir yayın politikası meselesi yoktur. Burada, toplumun geleceğini nasıl tasarladığımızla ilgili bir mesele vardır." diye konuştu.

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AGC Başkanı Taş da gazetecinin gücünü basın meslek ilkelerinden aldığını, sadece gerçeğe ve halka karşı sorumlu olduğunu ifade etti.

Gazetecinin devlet ve toplum arasında bir hakem olduğunu dile getiren Taş, "Bu sorumluluğu kamu otoritesinden ve işvereninden önce gelir. O yüzden dünyanın en kutsal mesleği gazeteciliktir. Gazetecilik usta-çırak ilişkisi içinde hayatını devam ettirir ve hayat boyu öğrenir." dedi.