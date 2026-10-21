Kepez'de Cumhuriyet'in 103. yılına 103 eserlik armağan

Kepez Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek "Geleneksel 103. Yıla Özel 103 Eser Cumhuriyet Sergisi", Cumhuriyet Bayramı'nda Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kepez Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü sanatla taçlandırıyor. Kepez Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Geleneksel 103. Yıla Özel 103 Eser Cumhuriyet Sergisi", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Cumhuriyet'in 103 yıllık tarihine, kültürel mirasına ve milli değerlerine sanatın diliyle dikkat çekecek sergide, Cumhuriyet'in 103. yılına özel olarak hazırlanan 103 seçkin eser yer alacak. Küratörlüğünü Zübeyde Yavuz'un üstlendiği sergi, Antalya'nın kültür ve sanat yaşamına katkı sunarken Cumhuriyet coşkusunu sanatla buluşturacak.

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Cumhuriyet coşkusu sanatla buluşacak

Sanatın ve milli değerlerin bir araya geleceği sergi, Cumhuriyet'in kazanımlarını kültür ve sanat perspektifinden ele alacak. Geleneksel sanatların zenginliğini yansıtan eserler, ziyaretçilere Cumhuriyet'in 103. yılına özel anlamlı bir sanat deneyimi sunacak. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün kültür ve sanatı kent yaşamının önemli bir parçası olarak gören belediyecilik anlayışı doğrultusunda, Dokumapark'ta gerçekleştirilen etkinliklerle ilçenin kültürel yaşamının zenginleştirilmesi ve sanatın daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Açılış 29 Ekim'de

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Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenecek serginin açılışı, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 12.00'de Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu sanatla bir araya getiren sergi, 29 Ekim25 Kasım 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Kepez Belediyesi, tüm vatandaşları ve sanatseverleri Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan 103 eseri keşfetmeye davet ediyor.