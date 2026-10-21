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        Türk dünyasının sayıştayları Antalya'da buluştu

        Türk dünyasından 5 ülkenin sayıştay temsilcileri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Türk dünyasının sayıştayları Antalya'da buluştu

        Türk dünyasından 5 ülkenin sayıştay temsilcileri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Sayıştay Başkanlığı Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı"na, Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan 43 sayıştay temsilcisi katıldı.

        Programda, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının denetimi, denetim metodolojileri, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve uluslararası işbirliği konuları ele alındı.

        Sayıştay Başkanlığı Bölüm Başkanı Hacı Ömer Köse, yaptığı konuşmada, Türk sayıştay şemsiyesi altında çok kritik alanda bir araya geldiklerini söyledi.

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        Programda ortak deneyimlerin paylaşılması, sürdürülebilir kalkınma gibi önemli konuların ele alındığını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda teorik eğitimin de yer aldığı, uygulamanın da bundan sonraki iş şekillendirecek metodoloji geliştirme amacının ön plana çıktığı bir etkinlik düzenliyoruz. Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Konferansı öncesinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarının denetimini konu alan böyle bir eğitim çok anlamlı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun çeşitli kararlarında da sürdürülebilir kalkınma amaçlarının hayata geçirilmesinde sayıştayların kritik rolüne özellikle vurgu yapılıyor. Dolayısıyla buradaki amacımız, sayıştayları bu alanda daha görünür kılmak, faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, yaptıkları denetimlere ve kapasite geliştirmeye katkı sağlamak. 5 ülkeden 43 katılımcımız var. Gayet etkileşimli ve verimli bir bilgi paylaşımı gerçekleşiyor. Sağladığımız sosyal imkanlarla da Türk devletleri denetçileri arasında güzel bir kaynaşma ortamı sunuyoruz."

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        - Diğer konuşmacılar

        Kırgız Cumhuriyeti Sayıştay Daire Başkanı Zhyparkul Osmanova ise programın yüksek denetim organları arasında mesleki bilgi-tecrübe paylaşımı ve işbirliğini daha da güçlendirmek için güzel bir platform olduğunu belirtti.

        Özbekistan Heyet Başkanı Atabek Kadirov da katılımcıların birbirinden bilgi almasının, gelecekte bu yönde ortak denetim tedbirlerinin benzer yaklaşımla gerçekleştirilebilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Azerbaycan Performans Denetimi Grup Başkanı Yardımcısı Sanan Aghakishiyev ise Türkiye'nin hem dünyada hem de Türk devletleri arasında son dönemlerde söz sahibi olan çok güçlü bir devlet haline geldiğini söyledi.

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        Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Denetim Sayıştayı Departman Direktör Yardımcısı Akbayan Alimbayeva, toplantının sonuç bildirgesiyle daha iyi sonuçlara ve hedeflere ulaşacaklarını belirtti.

        Program 23 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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