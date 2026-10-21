Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri COP31'de liderlere Antalya şiş köftesi, piyazı ve kabak tatlısı ikram edilecek

        COP31'de liderlere Antalya şiş köftesi, piyazı ve kabak tatlısı ikram edilecek

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin başkanlığında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) katılımcılarına ikram edilecek lezzetler arasında şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı gibi yöresel lezzetler de olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:43 Güncelleme:
        COP31'de liderlere Antalya şiş köftesi, piyazı ve kabak tatlısı ikram edilecek

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin başkanlığında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) katılımcılarına ikram edilecek lezzetler arasında şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı gibi yöresel lezzetler de olacak.

        9-20 Kasım'da COP31'e ev sahipliği yapacak kentte, konaklama, ikramlar, sergilerin ve konferansların yapılacağı alanla ilgili hazırlık çalışmaları devam ediyor.

        Liderler ve üst düzey katılımcıların yer alacağı "Mavi Bölge" ile sivil katılımcılara açık olacak "Yeşil Bölge" olarak ikiye ayrılan 1200 dönümlük alanda Antalya'nın tanıtımına yönelik özel planlamalar da yapılıyor.

        REKLAM

        Bu kapsamda "Yeşil Bölge"de kentin yöresel mutfağının ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımının yapılacağı Antalya Evi oluşturuluyor.

        Zirve boyunca dünyanın dört bir yanından gelecek devlet ve hükümet başkanları, diplomatlar, kurum ve kuruluşların temsilcilerine yörenin coğrafi işaretli ürünleri ile yerel mutfağı bu evde tanıtılacak. Ayrıca "Mavi Bölge" alanında da liderlere ve üst düzey katılımcılara öne çıkan lezzetlerden şiş köfte, piyaz ile kabak tatlısı servis edilecek.

        - Antalya mutfağı COP31 ile dünya vitrininde olacak

        Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, AA muhabirine, COP31 alanında hazırlanacak Antalya Evi'nde gastronomi alanında tanıtımlar yapılacağını söyledi.

        REKLAM

        Özellikle coğrafi işaret tescilli ürünlerin, lezzetlerin yer alacağını ve kendilerinin de bu çalışmada yer aldıklarını dile getiren Tekelioğlu, "Antalya'nın coğrafi işaretle tescillenmiş ürünleri ya da tescillenmemiş yöresel lezzetleri Antalya Evi'nde, devlet başkanlarına, devlet adamlarına, sivil toplum örgüt temsilcilerine yaklaşık 200 ülkeden gelecek misafirlere tanıtılacak." dedi.

        Yöresel ürünlerin tescillenmesi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Tekelioğlu, bu tür organizasyonlarda özellikle kente özgü lezzetlerin sergilenmesinin yurt dışı tescil çalışmalarına önemli katkı sunacağını kaydetti.

        REKLAM

        Tekelioğlu, lezzetleri sunacak firmaların da belirlendiğini, bunların hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        - Liderlere şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı servis edilecek

        Liderler ve üst düzey katılımcıların olacağı alanda yer alacak firmalardan birinin üçüncü kuşak temsilcisi ve yönetim kurulu başkanı Cem Yıldırım da COP31'i gastronomi turizmi açısından da önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

        Yıldırım, "Antalya'nın tanıtımı için şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı ile orada olacağız. Bu fırsatı güzel şekilde değerlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.

        Organizasyonun koordinatörlerini restoranda ağırladıklarını ve şiş köfte, piyaz ile kabak tatlısını beğendiklerini anlatan Yıldırım, bu lezzetleri COP31 ile dünya sahnesine taşımış olacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        Kepez'de Cumhuriyet'in 103. yılına 103 eserlik armağan
        Kepez'de Cumhuriyet'in 103. yılına 103 eserlik armağan
        Türk dünyasının sayıştayları Antalya'da buluştu
        Türk dünyasının sayıştayları Antalya'da buluştu
        Antalya'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Antalya'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Alanya'ya 2026 yılında 10 kruvaziyerlerle 12 bin 876 turist geldi
        Alanya'ya 2026 yılında 10 kruvaziyerlerle 12 bin 876 turist geldi
        "Yanlış estetik uygulamaları kalıcı görme bozukluklarına neden olabiliyor"...
        "Yanlış estetik uygulamaları kalıcı görme bozukluklarına neden olabiliyor"...
        Antalya'da tartıştığı yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim k...
        Antalya'da tartıştığı yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim k...