Antalya'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.U. idaresindeki 63 NA 191 plakalı otomobil, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Cumalı Kavşağı'nda İ.Ş. idaresindeki 07 LFJ 36 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü İ.U. ile otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları otomobilden çıkartıldı.
İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.