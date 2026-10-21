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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 3 günlük evli yeğenine 7 el ateş etti, mahkemede "Amacım öldürmek değildi" dedi Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Yeğenini öldüren dayı: "Ziynet eşyalarım çalınır korkusuyla tabancamı yanıma aldım" Mahkemede "Çok pişmanım" dedi

        3 günlük evli yeğenine 7 el ateş etti, mahkemede "Amacım öldürmek değildi" dedi Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Yeğenini öldüren dayı: "Ziynet eşyalarım çalınır korkusuyla tabancamı yanıma aldım" Mahkemede "Çok pişmanım" dedi

        Antalya'da 3 günlük evli yeğeni Amine Bozkurt'u (40) noter önünde 7 el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan Ömer A. (63), ilk duruşmada, "Benim amacım öldürmek değildi, kendimi kaybettim. Çok pişmanım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:09 Güncelleme:
        3 günlük evli yeğenine 7 el ateş etti, mahkemede "Amacım öldürmek değildi" dedi Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Yeğenini öldüren dayı: "Ziynet eşyalarım çalınır korkusuyla tabancamı yanıma aldım" Mahkemede "Çok pişmanım" dedi

        Antalya'da 3 günlük evli yeğeni Amine Bozkurt'u (40) noter önünde 7 el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan Ömer A. (63), ilk duruşmada, "Benim amacım öldürmek değildi, kendimi kaybettim. Çok pişmanım" dedi.

        Olay, 14 Haziran'da Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerindeki bir noterin önünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ömer A. ile yeğeni Amine Bozkurt, noter önünde buluştu. İkili arasında çıkan tartışmada Ömer A., üzerindeki tabancayı çıkararak yeğenine 7 el ateş etti. Karın, göğüs ve baş bölgesinden yaralanan Bozkurt, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bozkurt, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        Ömer A., eşi Fadime A. (64) ile birlikte olay yerinden yaya olarak ayrıldı. Cinayet Büro Amirliği ve diğer polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede yakalanan Ömer A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

        Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Olay anı ve Ömer A.'nın olay yerinden uzaklaştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer A. ile Bozkurt'un noter önünde buluştuğu, bir süre sonra Ömer A.'nın yeğenine ateş ederek yaya olarak uzaklaştığı görüldü.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle Ömer A. hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', Fadime A. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı.

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        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ömer A., tutuksuz sanık Fadime A., Bozkurt'un kızı Elisa Yorulmaz ve taraf avukatları katıldı. Bozkurt'un olaydan 3 gün önce evlendiği Süleyman Satılmış ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        "Ziynet eşyalarım çalınır korkusuyla tabancamı yanıma aldım"

        Mahkemede savunma yapan Ömer A., 1991 yılında arsa için ödeme yaptığını, bazı taşınmazları babasının üzerine kaydettirdiğini ve babasının ölümünün ardından tapu devri konusunda kardeşleriyle anlaşmazlık yaşadığını öne sürdü. Ömer A., "1990'da Antalya'ya geldim, 1991'de o arsa için maaşımı, karımın süt parasını verdim. Arsayı Ali Tıraş tanıdık aracılığıyla taksitli olarak verdi. Kendi üzerime taşınmazlar olduğu için taşınmazların bir kısmını babamın üstüne yaptırmak zorunda kaldım. Babam üstüme devredecekti, babam ölünce kardeşlerimle bana miras kaldı. Kardeşlerimle 23 sene bu arsayı alabilmek için uğraştım, arsanın ecrimisilini ben ödedim, sıcakta soğukta çalıştım, kardeşlerime gücüm yetmedi. Babamın ölümünden sonra kardeşlerim ve onların çocukları tapuyu devretmekte çekingen davrandılar. Biz 6 kardeşiz, biri hissesini devretti, 4'ü devretmedi" dedi.

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        Olaydan 1 ay önce Burdur'da yeğeninin evine gittiğinde Bozkurt ve eşinin kendisini darp ettiğini iddia eden Ömer A., olay günü müteahhidin çağrısı üzerine notere gittiğini söyledi. Devir işlemleri için yanına ziynet eşyalarını aldığını belirten sanık, "Olay günü müteahhit notere çağırdı, kardeşlerimi de çağırmış. Kardeşlerim gelir diye ziynet eşyalarını devir işlemleri için yanımda getirdim. Ziynet eşyalarım çalınır korkusuyla tabancamı yanıma aldım. Tabanca ruhsatsız babamdan kalma" ifadelerini kullandı.

        "Kendimi kaybettim, korkutmak amaçlı ayağına ateş ettim"

        Ömer A., yeğeniyle noter önündeki görüşmesini ve olay anını şöyle anlattı:

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        "Öğle arası Amine noterin oraya geldi, 200 bin teklif ettim 500 bin TL istedi. Ben de kabul ettim. Nüfus cüzdanımı yenilemek için nüfus müdürlüğüne gidip geleceğim dedi, anlaştık. Dönüşte kararından vazgeçtiğini söyleyerek 1 buçuk milyon istedi, küfür ve hakaret etti. Kendimi kaybettim, korkutmak amaçlı ayağına ateş ettim. Benim amacım öldürmek değildi, kendimi kaybettim. Çok pişmanım."

        Sanık, olayın ardından yaşananlara ilişkin ise "Ateş ettikten sonra arkama bakmadan ilerledim, kendimi taşıyamaz oldum. Karım olay anında kafedeydi, olayla alakası yok. Karımın yanına gidip tabancayı verdim. Eşimin yanından ayrılıp un fabrikasının oraya gittim, 112'yi aradım. Olayı anlattım, polislerin gelip beni almasını bekledim, teslim oldum" dedi.

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        "Tabancayı almaya korktum ama aldım"

        Tutuksuz yargılanan Fadime A. da savunmasında, "Tabancayı almaya korktum ama aldım. Kafedeydim, küfür hakaret duydum. Çok geçmeden silah sesi geldi. Kafeden çıktım, eşimin arkasından yürüdüm, tabancayı çantama aldım. Korktum, ne yapacağımı bilemedim. 200 bin lira verip anlaşacağız diye yanımıza ziynet eşyalarımızı almıştık, tabancayı o yüzden aldı. Amine sözünde durmadı, 1 buçuk milyon TL istedi" ifadelerini kullandı.

        "Annemin öldüğünü saatler sonra öğrendim"

        Bozkurt'un kızı Elisa Yorulmaz, annesinin olaydan 3 gün önce evlendiğini belirterek, "Ben annemin dayısını hiç görmedim. Olay günü ben babamın yanındaydım. Annemin öldüğünü saatler sonra öğrendim. Annemin Antalya'ya geleceğinden haberim vardı ama dayısı ile görüşeceğini bilmiyordum. Mağdurum. Annem ölmeden 3 gün önce evlenmişti" dedi.

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        Bozkurt'un eşi Süleyman Satılmış ise "Dayısı olduğunu bilmiyorduk, eve geldiği doğrudur. Şikayetçiyim. Olay anında orada değildim. Eşim müteahhitle anlaşmak için, kat karşılığı yer yapılacak diye gitmişti. Müteahhit aramıştı" diye konuştu.

        Tutukluluk halinin devamına karar verildi

        Mahkeme heyeti, Ömer A.'nın adli tıbba sevki öncesinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sağlık raporu alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Fadime A.'nın imza yükümlülüğünü kaldıran heyet, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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