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        Evlat acısını organ bağışıyla umuda dönüştürdüler

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da trafik kazasında 15 yaşındaki oğullarını kaybeden Sökmen ailesi, yaşadıkları büyük acıya rağmen organ bağışı kararı alarak 7 kişinin yeniden hayata tutunmasına vesile oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Evlat acısını organ bağışıyla umuda dönüştürdüler

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da trafik kazasında 15 yaşındaki oğullarını kaybeden Sökmen ailesi, yaşadıkları büyük acıya rağmen organ bağışı kararı alarak 7 kişinin yeniden hayata tutunmasına vesile oldu.

        Korkuteli ilçesinde mantar fabrikasında işçi olarak çalışan anne Suna Sökmen ile fırın işçisi Mehmet Sökmen'in oğulları Ömer Mert Sökmen, 5 Nisan'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

        Antalya Şehir Hastanesine kaldırılan Sökmen, 24 Nisan'da yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanenin organ nakli ekibi, beyin ölümü gerçekleşen gencin ailesiyle görüşerek, organ bağışının önemini anlattı.

        Aile, en acılı anında karar alarak, çocuklarının organlarını bağışladı. Farklı hastanelerin organ nakli merkezlerinde uzun yıllardır tedavi gören hastalara, gencin kalbi, böbrekleri, korneaları, 2 hastaya da karaciğeri bölünerek nakledildi.

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        Antalya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun, örnek davranış sergileyen Sökmen ailesini kabul ederek, teşekkür plaketi verdi, bağış için teşekkür etti.

        - "Başka anneler üzülmesin, başka canlar yanmasın"

        Anne Suna Sökmen, AA muhabirine, oğlunun kalbinin başkasında attığını, böbreklerinin, karaciğerinin, kornealarının başkalarına umut olduğunu söyledi.

        Evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Sökmen, "Anne olarak evladımı kaybettiğim için çok üzüldüm ama başkalarına hayat verdiği için mutluyum. Oğlum vefat etse de diğer hastalara hayat verdi, başka bedenlerde yaşamaya devam ediyor." diye konuştu.

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        Sökmen, en acılı anlarında bağış kararı almanın zor olduğunu ama başkalarının yaşaması için bunu yapmak gerektiğini ifade etti.

        Organ bağışı çağrısında bulunan Sökmen, "Aynı durumda olanların bağış yapmasını, duyarlı olmasını isterim. Başka anneler üzülmesin, başka canlar yanmasın. O kararı verirken hep bunu düşündüm. Çünkü toprakta çürüyüp gideceği yere başkalarına yaşam oldu." dedi.

        Baba Mehmet Sökmen ise organ bağışı konusunda bilinçli olduğunu, evladının beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrenince bu kararı aldıklarını belirtti.

        Nakil olan hastalara şifa dileyen Sökmen, "Bizim çocuğumuz yaşamadı, organları nakledilenler yaşasın. İstediğimiz bu. Oğlum sanayide çalışıyordu. En büyük hayali motor almaktı. Bu yıl ona motor alacaktık, nasip olmadı." diye konuştu.

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        İkiz kardeş Şeyda Yağmur Sökmen, "Kardeşim, ikizim kendisi yaşayamadı ama başkalarını yaşattı, çok yardımseverdi." ifadesini kullandı.

        - "Gerçekten bu çok büyük insanlık örneği"

        Antalya Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Hakkı Ergüden ise yaptıkları görüşmede Sökmen ailesinin "Biz oğlumuzu yaşatamadık ama başka aileler çocuklarını yaşatsınlar" diyerek bağış kararı aldığını vurguladı.

        Bunun acılı anda zor bir karar olduğunu dile getiren Ergüden, şunları kaydetti:

        "Gerçekten bu çok büyük insanlık örneği. Kolay verilebilecek bir karar değil ama çok güzel bir karar verdiler, çocuklarının organlarını bağışlayarak, 7 kişiye umut oldular. 15 yaşındaki bir gencin ailesiyle görüşüp organ bağışı istemek bizim için de çok zor. Ailelerin en umutsuz, en acılı oldukları anlarda kritik bir süreçte kısa bir zaman diliminde görüşme yapıyorsunuz. Ben de babayım, iki evladım var. Görüşmeleri yaparken empati kuruyoruz."

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        - 32 bin 865 hasta nakil bekliyor

        Ergüden, 25 bin 845 böbrek, 1566 kalp, 2 bin 410 karaciğer, 239 pankreas, 206 akciğer, 2 bin 597 kornea, iki ince bağırsak nakli bekleyen hasta olduğunu hatırlatarak, her yaş grubunun bağışlanan organlarını aldıklarını söyledi.

        Hastanenin organ naklinden sorumlu başhekim yardımcısı uzman doktor Gül Ayhan Tülibaş ise beyin ölümü tanısının uzman hekimlerce değerlendirilerek komite tarafından karara bağlandığını hatırlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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