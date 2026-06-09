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        Finike Kaymakamı Çelik, lise öğrencilerinin resim sergisini açtı

        Finike'de Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından resim sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Finike Kaymakamı Çelik, lise öğrencilerinin resim sergisini açtı

        Finike'de Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından resim sergisi düzenlendi.


        Kaymakam Musa Kazım Çelik, Şekerci Han'da serginin açılışını yaparak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Merve Ertürk Tenhel ile öğrencilerin yıl boyu yaptıkları özgün çalışmaları inceledi.


        Emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, öğrencilere başarılar diledi.

        Etkinliğe, Finike İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir ve okul müdürü Zekeriya Atan da eşlik etti.

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