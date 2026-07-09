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        Finike'de taşa çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin taşa çarpması sonucu 1 kişi kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Finike'de taşa çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin taşa çarpması sonucu 1 kişi kişi yaralandı.

        M.D'nin kullandığı 07 BER 13 plakalı otomobil, Finike-Elmalı kara yolunda yol kenarındaki taşa çarptı.


        Kazada, araçta bulunan 16 yaşındaki R.I. hafif şekilde yaralandı.


        Yaralı, sağlık ekibince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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