Finike'de taşa çarpan otomobildeki çocuk yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin taşa çarpması sonucu 1 kişi kişi yaralandı.
Giriş: 09.07.2026 - 14:52 Güncelleme:
Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin taşa çarpması sonucu 1 kişi kişi yaralandı.
M.D'nin kullandığı 07 BER 13 plakalı otomobil, Finike-Elmalı kara yolunda yol kenarındaki taşa çarptı.
Kazada, araçta bulunan 16 yaşındaki R.I. hafif şekilde yaralandı.
Yaralı, sağlık ekibince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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