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        Finikeli pehlivanlar Kırkpınar'dan derecelerle döndü

        Bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece elde eden Finike Belediyesi Güreş Takımı sporcuları, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Finikeli pehlivanlar Kırkpınar'dan derecelerle döndü

        Bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece elde eden Finike Belediyesi Güreş Takımı sporcuları, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi makamında ziyaret etti.

        Güreşlerde Minik 1 Boyu Kategorisinde Emrah Tuna ikinci olurken, aynı boyda mücadele eden Volkan Padir üçüncülük
        elde etti. Tozkoparan Boyu'nda güreşen Furkan Uğurlu ise Kırkpınar ikincisi olarak Finike'ye gurur yaşattı.

        Başkan Geyikçi, Kırkpınar'da altın kemeri kazanarak Başpehlivan olan Erkan Taş'ı da tebrik ederek, ata sporu yağlı güreşe verdiği desteklerden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e teşekkür etti.

        Sporcuları tebrik eden Geyikçi, günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

        Başarıların yalnızca sporcuların değil, antrenörlerin ve ailelerin özverili emeklerinin sonucu olduğunu vurgulayan Başkan Geyikçi, Finike Belediyesi olarak ata sporu yağlı güreşe destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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