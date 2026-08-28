Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 23:25 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat:ADOAntalya

        Hakemler: Emre Kargın, Kürşathan Akın, Batuhan Bıyıklı

        Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı (Dk. 83 Erdoğan Yeşilyurt), Samet Karakoç, Nzaba, Ensar Buğra Tivsiz, Güray Vural, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Doğukan Sinik), Pedrinho (Dk. 83 Hasan Yakub İlçin), Safuri, Van de Streek (Dk. 75 Boli), Ahmet Sağat (Dk. 66 Mevlüt Şimşek)

        SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel (Dk. 89 Hasan Emre Yeşilyurt), Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Barış Alıcı (Dk. 82 Furkan Gedik), Poco (Dk. 76 Yağız Fikri Şen, Doğan Can Davas (Dk. 76 Tunahan Ergül), Efecan Karaca (Dk. 89 Dalo), Batuhan Kör

        REKLAM

        Goller: Dk. 45 Ensar Buğra Tivsiz (Antalyaspor), Dk. 60 Batuhan Kör (Penaltıdan), Dk. 81 Furkan Gedik (SMS Grup Sariyer)

        Kırmızı kart: Dk. 62 Güray Vural (Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Sehic, Dk. 90+4 Dalo (SMS Grup Sariyer), Dk. 58 Bünyamin Balcı, Dk. 89 Samet Karakoç (Antalyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fethiye'de orman yangını!
        Fethiye'de orman yangını!
        12 Dev Adam 7'de 7 yaptı!
        12 Dev Adam 7'de 7 yaptı!
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        610 gramlık bebeğe yaşam mücadelesi
        610 gramlık bebeğe yaşam mücadelesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Miretti resmen Beşiktaş'ta!
        Miretti resmen Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Antalya İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni
        Antalya İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni
        Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
        Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
        Antalya'da babasının kullandığı minibüsün altında kalan çocuk hayatını kayb...
        Antalya'da babasının kullandığı minibüsün altında kalan çocuk hayatını kayb...
        Jandarma çiftin evlilik yıldönümünde rütbe terfi gururu Jandarma eşler birb...
        Jandarma çiftin evlilik yıldönümünde rütbe terfi gururu Jandarma eşler birb...
        Minibüsle geri manevra yaparken oğlunun ölümüne neden oldu
        Minibüsle geri manevra yaparken oğlunun ölümüne neden oldu
        Ağaçlık alanda çıkan yangın mahalleyi sardı: Evinin yanışını yaşlı gözlerle...
        Ağaçlık alanda çıkan yangın mahalleyi sardı: Evinin yanışını yaşlı gözlerle...