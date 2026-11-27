Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Alanya RGüzel
Hakemler: Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi
Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Makouta (Dk. 46 Baran Ali Gezek), Maestro, İbrahim Kaya (Dk. 46 Meschack), Hagi (Dk. 90+1 Fernandes), Duarte (Dk. 84 Enes Keskin), Hwang (Dk.62 Cedric)
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Rayyan, Uğurcan Yazğılı, Masuaku, Toth, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 71 Emir Bars), Muleka (Dk. 89 Mustafa Muhammed), Dompe (Dk. 85 Jevtovic), Enis Destan (Dk. 71 Bardhi)
Goller: Dk. 15 Hagi (Corendon Alanyaspor), Dk. 23 Muleka, Dk. 90+7 Mustafa Muhammed (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 İbrahim Kaya, Dk. 52 Hadergjonaj, Dk. 75 Lima, Dk. 78 Meschack, Dk. 90+4 Victor, Dk. 90+5 Maestro (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+8 Mustafa Muhammed, Dk. 90+8 Deniz Ertaş, Dk. 90+8 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor)
ANTALYA
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