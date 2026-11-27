Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Konyaspor'a 21 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Konyaspor'a 21 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
82. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın ceza sahasına ortasında Cedric'in kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.
84. dakikada orta sahada topla buluşan Maestro'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
90+7. dakikada Mohamed'in kaleci Victor tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına gelen Mohamed, topu ağlara gönderdi. 12
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi
Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Makouta (Baran Ali Gezek dk. 46), Maestro, İbrahim Kaya (Meschack dk. 46), Hagi, Ruan (Enes Keskin dk. 84), Hwang (Cedric dk. 62)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Omar Ben Ali, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy, Fernandes
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Rayyan, Uğurcan Yazğılı, Masuaku, Toth, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Emir Bars dk. 71), Muleka (Mohamed dk. 89), Dompe (Jevtovic dk. 85), Enis Destan (Bardhi dk. 71)
Yedekler: Egemen Aydın, Arif Boşluk, Gonçalves, Andzouana, Colley, Da Mata
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Hagi (dk. 15) (Alanyaspor), Muleka (dk. 23), Mohamed (dk. 90+7 pen.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: İbrahim Kaya, Hadergjonaj, Lima, Meschack, Victor, Maestro (Alanyaspor), Mohamed, Deniz Ertaş, Deniz Türüç (Konyaspor)
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