Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonlarda kapalı gişe sahnelenen ve her yaştan sanatseverin ilgi gösterdiği "Fındıkkıran", Armağan Davran ve Volkan Ersoy’un koreografisiyle Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

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