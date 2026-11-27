Antalya'da, çiftçilerin bilgi birikimini ölçmek, tarım ve hayvancılık alanındaki farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen "Çiftçi Aileler Yarışıyor" yarışmasının final etabı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya, 7 ilçeden 7 çift katıldı.

Tarımsal üretim, bitki yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı başta olmak üzere çeşitli konularda soruların yöneltildiği yarışmada, çiftlerden sorulara aynı anda yanıt vermeleri istendi.

İlk etapta 10 sorunun yöneltildiği yarışmada puanların eşit olması üzerine dereceyi belirlemek amacıyla 4 soru daha soruldu.

REKLAM

Yarışma sonucunda Elmalı'dan Fatma ve Mehmet Levent çifti birinciliği elde etti. Ayşe Öztepe ve Musa Menderes Öztepe çifti ikinci, Aksu'dan Nurcan ve Saadettin Kazıkçı çifti ise üçüncü oldu.

Birinci çifte 25 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 15 bin lira ödül verildi. Yarışmaya katılan diğer çiftlere de 10’ar bin lira ödül takdim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serbülent Ünal, bilgi yarışmasıyla tarladan sofraya güvenilir gıdayı ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.