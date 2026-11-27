Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenlediği Turkish Airlines World Golf Cup 2026, Antalya'da gerçekleştirilen büyük finalle sona ererken, şampiyon Jaques Iyeze Gatera oldu. THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur, "Antalya'da yılda 2 milyona yakın round oynanıyor" dedi.

Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları'nın kendi adına düzenlediği Turkish Airlines World Golf Cup'ın 2026 Büyük Finali, 2627 Kasım tarihlerinde Antalya'da Gloria Serenity Resort'te gerçekleştirildi. Küresel ölçekte en büyük kurumsal amatör golf turnuvası serilerinden biri olan organizasyon kapsamında bu yıl 66 ülkede 99 eleme turnuvası düzenlendi. Mart ayında başlayan organizasyon, eleme turnuvalarında başarı elde eden sporcuların Antalya'da şampiyonluk için mücadele ettiği büyük finalle sona erdi.

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Ödül töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur, turnuvanın Antalya'nın golf turizminin tanıtımına sağladığı katkılardan ve THY'nin marka değeri hedeflerini anlattı.

"60 binden fazla amatör golf oyuncusunu misafir ettik"

İlk kez 2013 yılında 12 ülkede düzenlenen turnuvanın bu yıl 66 ülkede gerçekleştirildiğini kaydeden Olmuştur, "Pandemi döneminde verdiğimiz arayı dışarıda bırakırsak istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz, marka vizyonumuz doğrultusunda paydaşlarımızla bir araya geldiğimiz ve onlara Antalya'da Türk Hava Yolları deneyimini yaşattığımız önemli bir organizasyon. 2013 yılından bugüne kadar toplam 87 ülkede, 130'dan fazla şehirde 750'nin üzerinde turnuva düzenledik ve 60 binden fazla amatör golf oyuncusunu misafir ettik" diye konuştu.

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"Doğru yolcu segmentine ulaşmamıza yardımcı oluyor"

Golfün THY'nin marka bilinirliği ve itibarının artırılması açısından önem taşıdığını ifade eden Olmuştur, "Türk Hava Yolları, dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu. Bunun ötesinde golf, Türk Hava Yolları'nın marka bilinirliğini ve itibarını artırmak amacıyla tercih ettiğimiz önemli mecralardan bir tanesi. Bu anlamda doğrudan hedeflerimize hizmet ediyor, doğru kişilere ve doğru yolcu segmentine ulaşmamıza yardımcı oluyor. Biz de bu organizasyonu istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Özellikle yurt dışında gerçekleştirdiğimiz turnuvalar, misafirlerimizle bir araya gelmemiz açısından oldukça verimli. Faydamaliyet açısından değerlendirdiğimizde de bizim için son derece verimli ve keyifli bir organizasyon" ifadelerini kullandı.

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"Antalya'da yılda 2 milyona yakın round oynanıyor"

Turnuvanın Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığını belirten Olmuştur, "Elbette Türk Hava Yolları'na yolcu kazandırmayı hedefliyoruz ancak bunun da ötesinde, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi ağırlıyor ve Antalya'nın golf turizmi potansiyelini onlara tanıtıyoruz. Misafirlerimiz de ülkelerine döndüklerinde burada edindikleri deneyimleri yakınlarına anlatıyorlar. Aynı zamanda Türkiye Golf Federasyonunda da görev yapıyorum. Bu konuda bir istatistik paylaşabilirim. Antalya'da yılda yaklaşık 500 bin golf başlangıç saati rezervasyonu, İngilizce ifadesiyle 'Tee time' rezervasyonu yapılıyor. Burada yılda 2 milyona yakın round oynanıyor. Bu da Antalya'nın dünyanın en önemli golf merkezlerinden biri olduğu anlamına geliyor" dedi.

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"Türk Hava Yolları'nın mevcut marka değeri yaklaşık 3 milyar dolar"

Dünyanın en değerli 100 markası arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Olmuştur, "Türk Hava Yolları, Türkiye'nin en değerli markası. Son 9 yıldır Brand Finance tarafından Türkiye'nin en değerli markası seçiliyoruz. Kendimize şöyle bir hedef belirledik: Neden dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası, Türk Hava Yolları olmasın? Bu, oldukça uzun bir yolculuk. Türk Hava Yolları'nın mevcut marka değeri yaklaşık 3 milyar dolar. Bu hedefe ulaşabilmemiz için marka değerimizi 7 katına çıkarmamız gerekiyor. Gerçekleştirdiğimiz her organizasyonu bu stratejik hedefimizin bir parçası olarak değerlendiriyor ve hedefimize ulaşmamıza nasıl katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Golf de marka itibarımız ve markamızın konumlandırılması açısından önem verdiğimiz mecralardan bir tanesi" dedi.

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"Golf turizminin en önemli katkılarından biri yaz ve kış dönemlerindeki turizm gelirlerinin dengelenmesi"

Antalya'nın doğrudan uçuş imkanlarına değinen Olmuştur, "Türk Hava Yolları'nın, AJet'in ve SunExpress'in Antalya'dan Avrupa'ya ve 34 saatlik uçuş mesafesindeki birçok şehre doğrudan seferleri bulunuyor. Misafirlerimiz bu doğrudan seferlerle Antalya'ya gelebiliyor. Bunun yanı sıra uçtuğumuz 130 ülkeden tek bir aktarmayla misafirlerimizi Antalya'ya getirerek golf turizminin yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz. Golf turizminin en önemli katkılarından biri de yaz ve kış dönemlerindeki turizm gelirlerinin dengelenmesi. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak biz de bu amaca hizmet ettiğimizi söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

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"Antalya'mız zaten bir dünya markası haline geldi"

Antalya'nın golf sahalarının sayısı ve birbirine yakınlığı bakımından dünyada eşsiz bir konuma sahip olduğunu ifade eden Olmuştur, "Bugün 66 ülkeden misafirlerimiz var. Onlara Türkiye'nin golf turizm merkezi olan Antalya'yı tanıttık. Dünyada en fazla ülkeye uçuş gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı üzerinden tek bir aktarmayla Antalya'ya ulaşabilirler. Antalya'nın şöyle bir özelliği var; 18 delikli golf sahalarının sayısı ve bu sahaların birbirine bir saatlik sürüş mesafesinde bulunması açısından dünyada eşi benzeri yok. Antalya, Kuzey Yarım Küre'de yaz ayları dışında da oldukça uzun bir golf turizmi sezonuna sahip. Bu nedenle Antalya'yı hem Türk Hava Yolları'nın hem de kentin tanıtımı açısından son derece önemsiyoruz. Geçtiğimiz hafta burada COP31 düzenlendi. Antalya'mız zaten bir dünya markası haline geldi. Biz de pandemi dönemi dışında 13 yıldır istikrarlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz turnuvamızı inşallah sürdüreceğiz. Bu organizasyon bizim için çok kıymetli. Türk Hava Yolları'nın marka itibarı ve marka konumlandırması açısından son derece önemli bir organizasyon" diye konuştu.

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"18 delikli 20'den fazla golf sahası bulunuyor"

Ödül töreninde de konuşan Olmuştur, organizasyonu yaklaşık 13 yıldır düzenlediklerini belirterek, "Her geçen yıl organizasyonumuz daha da olgunlaşıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen dostlarımızı burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ülkelerinize döndüğünüzde İstanbul ve Antalya'da yaşadığınız deneyimleri arkadaşlarınıza anlatmanızı istiyoruz. Antalya'ya tekrar gelin. Antalya, ulaşım bağlantıları güçlü ve golf sahalarının yoğunlaştığı önemli destinasyonlardan biri. Bir saatten kısa sürüş mesafesinde 18 delikli 20'den fazla golf sahası bulunuyor, bu oldukça eşsiz bir özellik" ifadelerini kullandı.

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Turnuvanın dünya şampiyonu Jaques Iyeze Gatera oldu

Turkish Airlines World Golf Cup 2026 Büyük Finali'nde İngiltere'den katılan Tony McDonnell, 2 raund sonunda elde ettiği 73 Stableford puanıyla Gold kategorisinin şampiyonu oldu. Kategoride 70 puanla Shahab Raja ikinci, aynı puana sahip Shih How Kevin Liau ise üçüncü sırada yer aldı. Silver kategorisinde 2 raund sonunda 85 Stableford puanına ulaşan Ian David Forsyth şampiyonluğu elde etti. Chandan Krishna Kayestha 79 puanla ikinci, Nana Rosalie N'Dah ise 76 puanla üçüncü oldu. Turnuvanın dünya şampiyonu ise 2 raund sonunda elde ettiği 149 skoruyla Jaques Iyeze Gatera oldu.