Antalya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlere bağlı, bilinçli, duyarlı ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlayan "Gençlerle Beraberiz" projesi kapsamında faaliyetler sürüyor.

Proje kapsamında Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören 100 öğrencinin katılımı ile iki seans halinde Kemer ilçesinde tekne turu ve su altı tanıtım dalışı etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik esnasında gençlere üniversite yaşamında karşılaşabilecekleri sorunlar, yasa dışı örgütlerin ve uzantılarının üniversite gençliği üzerindeki faaliyetleri ve gençlerin bu tür yapılanmaların etkisi altına girmelerinin önlenmesi, sosyal çevre oluşturma, millî ve manevi değerler ile vatandaşlık bilinci konularında bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilere deniz güvenliği, denizlerin ve doğal yaşamın korunması, çevre bilinci ve su altı ekosistemi hakkında bilgilendirmeler yapılırken, su altı tanıtım dalışı ile yeni deneyimler kazanmaları, farklı ilgi alanlarını keşfetmeleri ve birbirleriyle sosyal etkileşimlerini güçlendirmeleri amaçlandı.