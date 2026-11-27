Dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı olarak nitelendirilen ve bu yıl 25'incisi düzenlenen Growtech Antalya, çeşitli etkinlikler ve girişimcilik yarışmalarıyla devam ediyor.

Growtech'ten yapılan açıklamaya göre, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve sürdürülebilir üretim, su ve enerji verimliliği, dijital tarım, yapay zeka ile yeni nesil tarım teknolojilerine odaklanan fuar, 36 ülkeden 722 firmayı ağırlıyor.

Fuar kapsamında tarım sektörünün geleceğini şekillendirecek yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla fonbulucu ve fonprime sponsorluğunda, InnoCentrum'un katkılarıyla "Growtech Global Startup" yarışması düzenlendi.

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Başvuran 20 firma arasında gerçekleştirilen jüri değerlendirmesi sonucunda ilk 3'e giren girişimciler ödüllendirildi.

Yarışmada birincilik ödülünü Ankara'dan katılan Loopyon firması adına Faik Baykuş, ikincilik ödülünü Adıyaman'dan AgrenAI firması adına Yusuf Mert Gündüz, üçüncülük ödülünü ise İstanbul'dan Peyzai firması adına İbrahim Vural aldı.

- "Girişimciler güçlü bir ekosisteme dahil olma fırsatı bulacak"

Growtech Fuarlar Direktörü Engin Er, startup yarışmasıyla başarılı girişimleri her yıl desteklediklerini belirtti.

Yarışmayı InnoCentrum, fonbulucu ve fonprime işbirliğiyle gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını bildiren Er, "Bu işbirliği sayesinde girişimciler, sadece finansmana erişim değil, aynı zamanda güçlü bir ekosisteme dahil olma fırsatı da bulacak. Yarışmada ilk üçe giren girişimler sağlanacak özel ödül ve desteklerle büyüme yolculuklarını hızlandırma şansı yakalayacak." ifadelerini kullandı.