Antalya'nın Demre ilçesinde 4-6 Aralık'ta düzenlenecek 3. Demre Noel Baba Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya'nın farklı kültür ve inançların barış ve hoşgörü içinde bir arada yaşadığı bir kent olduğunu dile getirdi.

Demre'de yaşamış Aziz Nikolaos'un paylaşma, iyilik, merhamet ve barışın evrensel sembolü haline geldiğini belirten Özdemir, ilçenin bu kültürel mirası yaşatarak dünyanın ortak değerlerinden birine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Festivalin Demre'nin turizm potansiyelini güçlendireceğini ve turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Özdemir, etkinliğin esnaf, üretici, turizm sektörü, sanatçılar ve gençler için de önemli fırsatlar sunacağını kaydetti.

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Antalya'nın turizm zenginliğinin deniz, kum ve güneşle sınırlı olmadığını vurgulayan Özdemir, kentin tarihi, doğası, kültürü, gastronomisi ve gelenekleriyle bir bütün olduğunu belirtti.

Demre'nin uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) ağı içerisinde yer almasının ilçenin doğal ve kültürel değerlerini koruma konusundaki yaklaşımını ortaya koyduğunu ifade eden Özdemir, Büyükşehir Belediyesi olarak ilçenin değerlerini tanıtmak için işbirliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ise Noel Baba'nın evrensel bir değer olduğunu belirterek, ilçenin geçmiş medeniyetlerden kalan önemli tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yaptığını söyledi.

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Noel Baba'nın Demre ile özdeşleştiğini vurgulayan Duran, "Noel, Noel Baba'nın şehrinde kutlanır" mottosuyla hareket ettiklerini ifade etti.

Festivalin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceklerini aktaran Duran, organizasyonun her yıl büyüyerek devam ettiğini kaydetti.

Toplantıya Antalya Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Demre Kaymakamı Emin Bağlı ve STK temsilcileri katıldı.