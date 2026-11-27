Kritik durumdaki çocuk hastaların tedavisi ve bakımına yönelik güncel yaklaşımların ele alındığı 22. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ile 18. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Antalya'da başladı.

Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Özlem Tekşam, dernek tarafından Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen kongrelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin 22 yıldır düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Çocuk acil ve yoğun bakım alanında görev yapan hekim ve hemşirelerin, kritik durumdaki çocuk hastaların hayata tutunması için önemli görev üstlendiğini belirten Tekşam, sağlık ekiplerinin güncel bilimsel gelişmeleri takip etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

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Kongrenin yalnızca çocuk acil ve yoğun bakım uzmanlarına değil, kritik durumdaki çocuk hastalara bakım veren tüm hekim ve hemşirelere yönelik olduğunu ifade eden Tekşam, katılımcıların bilgi ve deneyimlerini güncelleme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Uluslararası oturumda farklı ülkelerden konukların da yer alacağını aktaran Tekşam, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Katar, Avustralya ve İtalya'dan katılımcıların kongreye geldiğini bildirdi.

Türk Cumhuriyetleri Pediatri Birliği (UNIPSTR) kapsamında gerçekleştirilecek buluşmanın ülkeler arasındaki işbirliği ve bilgi paylaşımına katkı sağlayacağını belirten Tekşam, Türk cumhuriyetlerinden gelen katılımcıların Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklendiğini ifade etti.

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- Katılımcı sayımız 800'ü buldu

Kongre Başkanı Prof. Dr. Okşan Derinöz Güleryüz de kongrenin ilk gününde alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla 8 kurs düzenlendiğini söyledi.

Kurslara acil ve yoğun bakımda çalışan pediatri asistanları ile yan dal eğitimi alan hekimlerin katıldığını belirten Güleryüz, etkinliğe ilginin her yıl arttığını dile getirdi.

Güleryüz, "Katılımcı sayımız 800'ü buldu. Her geçen yıl artan bir ivmeyle devam ediyor. Bu da tabii alandaki ihtiyacın ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Çünkü kritik çocuk hastayla uğraşmak herkesin yapmak istediği bir alan değil. Onun için bilgi ve tecrübelerini burada geliştirmek isteyen kişilerin katkısıyla giderek artan bir sayıya ulaşıyoruz." diye konuştu.

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Kongre Başkanı Prof. Dr. Oğuz Dursun ise "Her Gülüş Bir Umut, Her Hayat Bir Mucize. Bilimin Işığında El Ele" sloganıyla düzenlenen kongrenin coşkuyla başladığını belirtti.

Çocuk hastaların tedavisinde görev yapan hekim ve hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmasının akademik gelişim açısından önem taşıdığını vurgulayan Dursun, bu yıl yurt dışından da çok sayıda katılımcının etkinlikte yer aldığını kaydetti.

Derneğin farklı ülkelerle ortak araştırma projeleri ve çeşitli faaliyetler yürüttüğünü aktaran Dursun, kongrelerin bilimsel çalışmaların paylaşıldığı önemli platformlar olduğunu ifade etti.

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Kongre kapsamında, Çocuk Acil Yeterlik Kurulu Kurum Yandal Uzmanlık Eğitimini tamamlayan üniversitelerin çocuk acil bilim dalı ekiplerine akreditasyon belgeleri verildi.