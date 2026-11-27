Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yeni yol açma, asfaltlama, kodlama ve yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahallelerin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla Kepez'in ulaşım ağı her geçen gün genişliyor.

Kepez Belediyesi, ilçenin gelişen yerleşim bölgelerinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi, mahalleler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ve yeni yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için Kepez'in dört bir yanında sahada görev yapıyor. Bu kapsamda Altınova Orta Mahallesi Miray Sokak'ta yeni yol açma çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler, bölgenin ulaşım altyapısını geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürürken, ilçenin farklı mahallelerinde de yol yapım ve düzenleme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Fabrikalar ve Duraliler mahallesinde yol yapım, Altınova Sinan Mahallesi'nde kodlama çalışmaları yürütülürken, Kızıllı Mahallesi'nde de yollar sathi asfalta hazırlanıyor. Altıayak Mahallesi'nde de yol yapım ve düzenleme çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.

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70 kilometrelik yeni ulaşım ağı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün göreve geldiği günden bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçede toplam 121 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı. Bu uygulamalarda 163 bin ton asfalt kullanıldı. Mahalleler arasındaki bağlantıları güçlendirmek ve yeni yerleşim bölgelerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 70 kilometre yeni yol açılırken, 199 kilometre sathi kaplama ve 221 kilometre stabilize yol çalışması da tamamlandı. Ayrıca ilçede 86 kilometre kaldırım çalışması gerçekleştirildi.