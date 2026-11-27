Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez uygulanan CAIRS tedavisi, ileri evre keratokonus hastası Elmas Erdem'e umut oldu. Erdem'in 2001 yılından bu yana yüzde 5'e kadar düşen görme seviyesi, uygulanan tedaviyle kornea nakline gerek kalmadan yüzde 50'ye yükseldi.

2001 yılından bu yana keratokonus hastalığıyla mücadele eden Elmas Erdem, uzun yıllar boyunca farklı sağlık merkezlerinde tedavi gördü. Kontakt lens tedavisinden de istediği sonucu alamayan Erdem, ağustos ayında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'na başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde görme seviyesinin yüzde 5 olduğu belirlenen Erdem'e Doç. Dr. Ali Ceylan tarafından korneanın şeklini düzelterek görme seviyesini artırmayı hedefleyen yeni bir yöntem olan CAIRS tedavisi anlatıldı.

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Kornea nakline alternatif yöntem

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ceylan, hastanın ileri derecede keratokonus nedeniyle ciddi görme kaybı yaşadığını belirterek, uygun hastalarda CAIRS tedavisinin kornea nakli ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini ifade etti. Dr. Ceylan, "Hastamız bize başvurduğunda ileri keratokonus nedeniyle görme seviyeleri düşük olan bir hastamızdı. Farklı farklı merkezlere de başvurmuştu. Normalde bu kadar ileri düzeyde olan keratokonus hastalarında kornea nakilleri planlanıyor. Biz hastamızla görüşüp, keratokonus tedavisinde yeni bir tedavi yöntemi olan CAIRS tedavisinden bahsettik. Hastaya bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verdik. Ve hastaya nakil olmadan görmesini artırabileceğimizi, kornea şeklini baştan düzeltip, o korneanın düzensizliğini azaltarak görmesini artırabileceğini anlattık. Hastamız da bu konuyla ilgili düşünüp araştırmalarını yaptıktan sonra ameliyat olmak istediğini belirtti ve ameliyatını gerçekleştirdik" dedi.

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CAIRS tedavisi

Tedavi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ceylan, "CAIRS tedavisi, yani korneal allojenik intrastromal halka segmentleri uygulaması, özellikle keratokonus hastalarında korneanın şeklini düzenlemeyi ve görme kalitesini artırmayı amaçlayan güncel bir tedavi yöntemidir. Kliniğimizde bulunan refraktif cerrahi ünitemizdeki ileri teknoloji Femtosaniye lazer cihazımızla öncelikle kornea içerisinde bir tünel oluşturuyoruz. Ardından donör kornea dokusundan hazırladığımız özel halka segmentlerini bu tünellere yerleştiriyoruz. Böylece keratokonus nedeniyle bozulmuş ve düzensizleşmiş kornea şeklini yeniden düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu tedavi sayesinde hastalarımızın görme kalitesini artırmayı, yaşam kalitelerini yükseltmeyi ve uygun hastalarda kornea nakli ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. İleri evre keratokonus hastalarımızda CAIRS tedavisini önemli bir seçenek olarak değerlendiriyoruz. Hastalarımızın ayrıntılı muayene ve tetkiklerini yaptıktan sonra tedaviye uygun olanlara bu yöntemi uygulayabiliyoruz. Hastamıza bu tedaviyi uyguladık. Çok şükür görmesi de çok arttı. Hastamız da çok mutlu" diye konuştu.

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2001 yılından beri bu sorunu yaşıyor

2001 yılından beri keratokonus hastası olduğunu söyleyen Elmas Erdem, "2001'den beri farklı doktorlara da gittim, tedavi de oldum. Lens tedavileri de gördüm ama ben lensi tam kullanamadım. Bu sene ağustos ayında Tıp Fakültesine geldim. Doç. Dr. Ali Ceylan hocama muayene oldum. O bana ilk etapta kornea nakli olmam gerektiğini söyledi. Daha sonra 'Bir işlem daha var' dedi. Ben bilmiyordum tabii ki buraya gelmeden önce CAIRS işlemini. Bana CAIRS'ı anlattı. Kornea naklinden kurtulabileceğimi söyledi. Tabii ilk etapta korktum. Daha sonra bana bu yöntemle ilgili araştırma yapmamı söyledi ve güvendim Ali hocama sağ olsun. Geldim buraya. 23 hafta oluyor, CAIRS işlemi yapıldı. Benim gözüm yüzde 5 görüyordu. Şu an yüzde 50'ye yakın bir görmem var. Ben inanıyorum ki daha da düzelecek. Benim gibi keratokonus hastası olanlar, yani görmesi az olanlar hiç düşünmesin diyorum. Ali hocama kendini teslim edebilir. Benim güvendiğim gibi siz de güvenin diyorum. Ben Ali hocam ve ekibine, hastanemize çok teşekkür ediyorum. Bana verdikleri güven, bana verdikleri ışık diyeyim. Bundan sonra daha iyi görmemi sağlayacakları için hepsine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Görmeyen gözlere ışık oldular

Elmas Erdem'in eşi Ahmet Erdem de tedavi sürecinde gösterilen ilgi ve özveriden dolayı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yönetimine, Doç Dr. Ali Ceylan'a, ekibine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Görmeyen gözlere ışık oldular. Eşim ve ailemiz adına hepsine minnettarız. Allah razı olsun. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Kornea nakline alternatif

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen CAIRS uygulamasının uygun hastalarda kornea nakline alternatif oluşturabilecek tedavi seçenekleri arasında yer alması ve ileri evre keratokonus hastalarına umut vermesi bekleniyor.