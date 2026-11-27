Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın Van’ın Çaldıran ilçesindeki Sarıçimen İlkokulu öğrencilerine gönderdiği hediyeler, minik yüreklerde büyük bir sevince dönüştü. Antalya’dan Van’a uzanan bu anlamlı dayanışma, mesafelerin gönül bağı kurmaya engel olmadığını bir kez daha gösterdi.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın gönderdiği hediyeler, Van’ın Çaldıran ilçesinde eğitim gören Sarıçimen İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı. Antalya’dan gelen sürpriz hediyeler, okulda büyük bir heyecan ve mutlulukla karşılandı.

Hediyelerini alan öğrencilerin yaşadığı sevinç, okulun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere de yansıdı. Sarıçimen İlkokulu tarafından yapılan paylaşımda, "Minik öğrencilerimize Antalya’dan kocaman bir mutluluk geldi!" ifadelerine yer verildi. Okul yönetimi, öğrenciler ve okul adına Aksu Belediyesine ve Belediye Başkanı İsa Yıldırım’a teşekkürlerini iletti.

REKLAM

Aksu’dan Van’a uzanan bu anlamlı destek, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmekten ibaret olmadığını; toplumsal dayanışmayı büyütmenin, çocukların hayatına dokunmanın ve şehirler arasında gönül bağları kurmanın da önemli bir parçası olduğunu ortaya koydu.