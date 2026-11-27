Antalya'da Eylül ayında çıkan yangında birbirlerinin alevler arasında kaldığını düşünen anne ile oğlunun gözyaşlarıyla buluştuğu gecekondu, 80 gün sonra yeniden alevlere teslim oldu. İlk yangının ardından 20 yıllık yuvalarından ayrılarak büyük oğlunun evine taşınan çift, ikinci yangınla bir kez daha yıkıldı.

Yangın, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak üzerinde bulunan müstakil gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 Eylül tarihinde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen ve ailenin depo olarak kullandığı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yeniden yangın çıktı. Yangını haber alan Mustafa Maraç ve eşi Fatma Maraç, yıllarca yaşadıkları evlerinin bulunduğu adrese geldi. Oğullarının da bulunduğu olay yerinde aile, gecekonduda kalan birkaç eşyayı dışarı çıkardı.

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"20 senedir ben burada oturuyorum"

İlk yangının ardından yıllarca yaşadıkları evlerinden ayrılmak zorunda kalan çift, oğullarının yanına taşınarak yaşamlarını burada sürdürmeye başladı. Aradan geçen 80 günün ardından aynı gecekonduda yeniden yangın çıktı. Fatma M., "20 senedir ben burada oturuyorum. Şimdi oğlanın evine gittik" dedi.

"Apar topar koşarak geldik"

Yaklaşık 12 ay önce oğullarının evine taşındıklarını belirten Mustafa Maraç ise yangından oğlunun telefonuyla haberdar olduğunu ifade ederek, "Oğlan beni aradı, 'Depo yanıyor' dedi. Apar topar koşarak geldik. Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Şu an oğlumun evindeyim" diye konuştu.

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İlk yangında anne ile oğlunun gözyaşları yürekleri burkmuştu

Gecekonduda 7 Eylül günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen yangında ise yürek burkan anlar yaşanmıştı. Annesinin yanan evin içerisinde olduğunu düşünen Umut Maraç, koşarak geldiği gecekonduda alevlerin arasına girmeye çalışmış, çevredeki vatandaşlar tarafından engellenmişti. Yangın sırasında dışarıda olduğu öğrenilen anne Fatma Maraç ise olay yerine geldiğinde oğluna bir şey olduğunu düşünerek gözyaşlarına boğulmuştu.

Oğlunun ayağına sarılarak "Oğlum gitme" demişti

Komşularının yardımıyla ambulansta sağlık durumu kontrol edilen oğlunun yanına götürülen anne, oğlunu sağ salim görünce gözyaşlarına hakim olamamıştı. Evlerinin yanışını çaresiz gözlerle izleyen anne ile oğlunu çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalışmıştı. Bir ara ayağa kalkan oğlunun ayağına sarılan anne, "Oğlum gitme" diyerek gözyaşı dökmüştü. Anne ile oğlunun birbirlerine sarılarak ağladığı anlar yürekleri burkmuştu.

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Ailenin 20 yıllık hatıralarını barındıran ve ilk yangında tamamen kullanılamaz hale gelen gecekondu, aradan geçen 80 günün ardından ikinci kez yangına sahne oldu.