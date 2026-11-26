Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Üretim durduğunda, sınırlar kapandığında, tedarik zincirleri aksadığında kendi kapasiteniz belirleyici olur. Bu nedenle yerli ve milli üretimi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Ekosisteminde Dayanıklılık" temasıyla Antalya’da düzenlenen Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 13. Ulusal Kongresi’ne katıldı. Bakan Memişoğlu, kongrede yaptığı konuşmada sağlık ekosisteminde dayanıklılığın önemine değinerek bunu sağlamak için yetişmiş insan kaynağına, hazırlıklı kurumlara, güçlü üretime, sürdürülebilir finansmana ve sağlık çalışanlarının emeğini destekleyen çalışma şartlarına ihtiyaç olduğunu belirtti. Bakan Memişoğlu, "Dayanıklılık, hayatın olağan akışı bozulduğunda da sağlık hizmetinin devam edebilmesidir" dedi.

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Pandemi sürecinin üretim kapasitesinin stratejik önemini ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Üretim durduğunda, sınırlar kapandığında, tedarik zincirleri aksadığında kendi kapasiteniz belirleyici olur. Bu nedenle yerli ve millî üretimi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye’de satılan ilaçların kutu bazında yüzde 92’sinin yurt içinde üretildiğini ve 185 ülkeye ilaç ihraç edildiğini aktaran Bakan Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45, otomatik şok cihazlarının ise 26 ülkeye ulaştırıldığını bildirdi. Memişoğlu, "Hedefimiz bu kapasiteyi etken madde, kritik bileşen ve ileri teknoloji üretimiyle derinleştirmek. Şimdi bu birikimi ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuz ve ‘Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık’ anlayışımızla daha da ileriye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çeken Bakan Kemal Memişoğlu, son bir yılda 35 milyon vatandaşa 118 milyon tarama ve izlem gerçekleştirildiğini, 7,5 milyon kişide risk belirlenerek takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını aktardı. Bakan Memişoğlu, 8,2 milyon kez ücretsiz kanser taraması yapıldığını ve 21 binden fazla vatandaşın tedavisine erken dönemde başlandığını belirterek "Koruyucu sağlığın güçlenmesinde sizlerin de çok önemli katkıları olacağına inanıyorum" dedi.

"İnsanımızın sağlığını korumasını destekleyen uygulamaları birlikte geliştirelim"

Türkiye’nin güçlü sosyal sigorta altyapısının vatandaşlar için temel bir güvence olduğunu, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortacılığının da sağlık hizmetlerine erişim ve sistemin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, sektör temsilcilerine koruyucu sağlık uygulamalarının geliştirilmesi için iş birliği çağrısında bulundu. Bakan Memişoğlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

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"Gelin, insanımızın sağlığını korumasını destekleyen uygulamaları birlikte geliştirelim. Sağlıklı yaşam danışmanlığını, bilimsel kılavuzlara uygun taramaları ve kronik hastalıkların düzenli takibini hizmet ve sigorta modellerimizde daha güçlü biçimde ele alalım. Bir kişinin tütün bağımlılığından kurtulmasına, diyabetini düzenli takip ettirmesine, risklerini erken fark etmesine hep birlikte destek olalım. Koruyucu sağlığa yapılan yatırımın insanımızın yaşam kalitesine ve sağlık sistemimizin geleceğine sağlayacağı katkıyı birlikte değerlendirelim. Bu alanda geliştireceğiniz projeleri dinlemeye ve birlikte çalışmaya hazırız. Başarılı uygulamaları yaygınlaştırırken sonuçlarını da ölçelim. Vatandaşımızın hayatında neyin değiştiğini beraber görelim."

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"Hedefimiz doğru hastaya doğru zamanda ihtiyacı olan hizmeti sunmaktır"

Sigortacılıkta riskin paylaşılması anlayışının sağlık alanında riskleri azaltan uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, özel sağlık kuruluşlarının muayenelerin yüzde 10’unu, ameliyatların yüzde 17’sini gerçekleştirdiğini ve yatak kapasitesinin yüzde 19’unu oluşturduğunu bildirdi. Bakan Memişoğlu, "Ben sadece kamunun değil, tüm sağlık sektörünün Sağlık Bakanıyım" diyerek dayanıklı sağlık sistemi sorumluluğunu kamu, üniversite, özel sektör ve sigortacıyla birlikte taşıyacaklarını vurguladı.

Bir sağlık kuruluşunun başarısı değerlendirilirken tedavinin sonucunun, hastanın deneyiminin, çalışanların şartlarının ve kaynakların nasıl kullanıldığının birlikte ele alınması gerektiğini belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Hedefimiz doğru hastaya doğru zamanda ihtiyacı olan hizmeti sunmaktır" dedi.

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Sağlık sigortacılığında geri ödeme yöntemlerinin öneminden bahseden Bakan Memişoğlu, Sağlık Uygulama Tebliği’nin sağlık hizmeti finansmanında ülkemizde geri ödeme yönteminin ana dayanağını oluşturduğunu belirtti. "Geri ödeme yöntemimizi hasta memnuniyetini esas alan, hizmet sunucusunu geliştiren ve sigorta sistemini sürdürülebilir kılan bir yapıya kavuşturmalıyız" diyen Bakan Kemal Memişoğlu, koruyucu sağlığı da kapsayan değer bazlı geri ödeme yöntemi için TÜSEB aracılığıyla proje çağrısına çıkıldığını ve başvuruların alındığını bildirdi. Bakan Memişoğlu, TÜSEB bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek sektör temsilcilerinin katkılarını önemsediklerini söyledi.

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı kamusuyla, üniversitesiyle, özel sektörüyle hep birlikte inşa edeceğiz." diyerek kongrenin kalıcı iş birliklerine ve sağlık alanını güçlendirecek çalışmalara katkı sağlamasını diledi.