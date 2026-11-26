Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir sitenin jeneratöründen kaynaklı çıkan yangında güvenlik kulübesi küle döndü.

Yangın, Uncalı Mahallesi Çamlık Caddesi 223 Sokak üzerinde yer alan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisinde bulunan güvenlik kulübesinin yanında bulunan jeneratör sisteminde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.