Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Karagöz, "Biz TEKNOFEST gençliğine alternatif gençler değiliz. Biz TEKNOFEST gençliğinin ta kendisiyiz." dedi.

Karagöz, Antalya'da gerçekleştirilen Growtech Tarım Fuarı kapsamında düzenlenen "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, TÜME'nin 1 yıl önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'te doğduğunu söyledi.

"Bir domatesi nasıl daha ucuz ve daha sağlıklı üretiriz? Sütü nasıl daha ucuz ve daha verimli üretiriz?" arayışının TÜME'yi doğurduğunu belirten Karagöz, bu arayışta olan tarım teknolojileri geliştiren firmaların bir araya geldiğini ifade etti.

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Bugünkü üreticilerin köyde doğduğunu, büyüdüğünü ama bu üreticilerin çocuklarının artık köyde büyümediğini aktaran Karagöz, "Demek ki köyde silsile halindeki o üretim metodolojisi bir yerde sekteye uğrayacak. İşte o sekteye uğradığı yerde biz diyoruz ki tesadüfler silsilesi ile üreten tarafta olmayalım, bilimsel nedenselliği ön plana koyalım ve bunu dijitalleştirelim, ölçebilelim, sürdürülebilir bir üretim ortaya koyalım." diye konuştu.

Tarımda teknolojiyi geliştirmek ve bu teknolojilerle üretim yapmak isteyenler olduğunu fark ettiklerini aktaran Karagöz, şöyle devam etti:

"O zaman bunu fiilen uygulamaya açalım, gençlerimizi destekleyelim' dedik. Köylere gittiğimizde özellikle ellerini sıktığımız zaman üretim kokan arkadaşlar var, elinde üretim var. O genç arkadaşlarımız diyor ki 'öz sermayem yok, Ziraat Bankasına verebilecek ipoteğim de yok ama ben bu işe hayatımı vakfetmişim, ben bu ata toprağını bekliyorum. Bu konuda destek istiyorum' diyen arkadaşlarımızı gördük. Biz de dedik ki bu teknolojileri en çok hak eden, en çok parası olanlar değil. Bu teknolojileri en çok hak eden elinde emek kokan, ata toprağını bekleyen, bu işe hayatını vakfeden kahramanlar. Biz de paydaşlarımızla bir araya geldik. O kahramanlar neredeyse köy köy gezeceğiz, onları bulacağız, eğiteceğiz, donatacağız ve destekleyeceğiz dedik. Onlar sermayelerini değil hayatlarını bu işin içerisine koyacak. Neticesinde de '2026'da 40 gencimizi destekleyeceğiz' dedik. 13'ü üniversite olmak üzere şu an süreçlerimiz devam ediyor. Zonguldak'tan Manisa'ya, Ankara'dan Kırklareli'ne, Yalova'dan Balıkesir'e kadar birçok alanda yapay zekaya dayalı otonom çiftliklerimiz kuruldu. 2027 yılında da 81 ilde bunları kurmak istiyoruz."

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- "Hedefimiz, damızlık yetiştiricilik açısından en az 40 bin gençle bu dönüşümü yapmak"

Karagöz, gençler üzerinden bir şeyler kazanma derdinde olmadıklarını belirterek, üniversitelere yapay zekaya dayalı otonom çiftliklerden hibe ettiklerini, buraların eğitim merkezleri olmasını istediklerini dile getirdi.

TÜME olarak bu yıl hayata geçirdikleri uygulamada paydaşlar hariç kimseden para almadıklarını anlatan Karagöz, şöyle konuştu:

"TÜME olarak kamudan ya da kamunun desteklediği herhangi bir yerden, kimseden hiçbir üreticiden bir kuruş para almadık. Bilakis o sınavları geçip, ata toprağında 'ben bu işi yapmak istiyorum' diyen üreticimize destek olduk, yatırım yaptık ve ona her ay evliyse 3 asgari ücret maaş veriyoruz. 10 yıl boyunca yol arkadaşlığı yapıyoruz. 10'uncu yıl sonunda da biz artık tüm anahtarları kardeşimize teslim edip, sahneden çekiliyoruz. 2027 yılı için de farklı destekleme mekanizmalarımız var. Paydaşlarımızla gücümüz 40'a yetti. Hayalimiz, hedefimiz Türkiye'nin süt hayvancılığı, damızlık yetiştiricilik açısından en az 40 bin gençle bu dönüşümü yapmak."

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Karagöz, TÜME'nin desteğiyle TÜME tarım girişimcilerinin üretimlerinin geleceğin teknolojileriyle buluştuğunu söyledi.

Genç üretimcilere hayvanların tesliminin yapıldığını aktaran Karagöz, "Önümüzdeki hafta itibarıyla Neşe Çiftliği başta olmak üzere o arkadaşlarımız deneyimlerini paylaşacak. Biz TEKNOFEST gençliğine alternatif gençler değiliz. Biz TEKNOFEST gençliğinin ta kendisiyiz. Dolayısıyla sayın Selçuk Bayraktar bir özgüven devrimi oluşturdu. 'Biz bunu yapabiliriz' iddiasını ortaya koydu ve çevresinde buna inanan mühendisleri topladı. Biz de aslında TEKNOFEST gençliğinin tarım teknolojileri paydaşı olarak bu teknolojileri tarım ve hayvancılık alanında da uygulamak, uygulatmak istiyoruz." diye konuştu.

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Karagöz, ayrıca yatırım yapmak isteyen girişimcilerin TÜME Plus uygulamasından başvuru yapabileceğine işaret etti.