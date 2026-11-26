RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 kapsamında, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün düşük karbonlu elektrik üretimiyle sınırlı olmadığına dikkat çekti. Rosatom Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü Polina Lion, “Nükleer enerji, iklim değişikliği kaynaklı sorunların en önemlilerinden biri olan tatlı su kıtlığına başarıyla çözüm sunuyor. Nükleer enerjinin rolü düşük karbonlu elektrik üretiminin çok ötesine uzanıyor" diye konuştu.

Rosatom Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü Polina Lion, nükleer enerjinin birçok ülke için ciddi bir sorun haline gelen iklim değişikliği ve su kaynakları üzerindeki artan baskının çözümünde iki önemli avantaj sunduğunu ifade etti. Nükleer enerjinin su kıtlığı yaşanan bölgelerde enerji arzının sürdürülebilirliğine katkı sağladığını, aynı zamanda deniz suyunun tuzdan arındırılarak kullanılabilir su elde edilmesinde de değerlendirilebildiğini vurgulayan Lion, “Nükleer güç santralleri, tuzdan arındırma komplekslerinin doğrudan santral sahasına veya hemen yakınına entegre edilmesine imkan sağlıyor. Biz tuzdan arındırma, su hazırlama ve su arıtma alanlarında entegre çözümler sunuyoruz” dedi.

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EN SOMUT ÖRNEKLERDEN BİRİ AKKUYU NGS

Bu yaklaşımın en somut örneklerinden birinin Türkiye’deki Akkuyu NGS projesinde hayata geçirildiğini belirten Lion, Nisan 2025’te Akkuyu NGS sahasında santralin kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere günlük 2 bin metreküp su kapasiteli bir tuzdan arındırma ünitesinin işletmeye alındığını söyledi. Rosatom’un geliştirdiği teknolojilerin çok daha büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesine olanak tanıdığını aktaran Lion, şirketin standart tuzdan arındırma komplekslerinin günlük 170 bin metreküpe kadar ulaşan kapasiteleriyle yaklaşık 1 milyon kişinin evsel su tüketimini karşılayabilecek miktarda su üretebildiğini kaydetti.

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Lion, “Bugün dünya genelinde yaklaşık 300 milyon kişi tuzdan arındırılmış su kullanıyor ve bu suyun maliyetinin yüzde 40’ına kadarını elektrik giderleri oluşturuyor. Tuzdan arındırma tesislerinin NGS’lerle entegre edilmesi, nükleer elektriğin öngörülebilir maliyeti sayesinde suyun rekabetçi bir maliyetle üretilmesini sağlarken, aynı zamanda düşük karbonlu kaynaklarla üretildiğini de garanti ediyor. Böylece nükleer enerji ile tuzdan arındırmanın entegre edilmesi, tek bir altyapı kullanılarak iki hayati kaynağın, temiz enerji ve suyun, birbiriyle bağlantılı şekilde üretilmesini mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.

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İklim değişikliğine uyum önlemlerinin nükleer güç santrallerinin tasarım ve inşa aşamalarından itibaren dikkate alınmasının önemine değinen Polina Lion, su kaynaklarının verimli kullanılmasının ve aşırı sıcaklık gibi iklim risklerine karşı önlem alınmasının santrallerin sürdürülebilir işletilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Rosatom’un su kıtlığı riski bulunan bölgelerde geliştirdiği kuru soğutma kulesi teknolojisiyle, geleneksel buharlaşmalı soğutma kulelerine kıyasla santrallerin su tüketimini 10 kata kadar azaltabildiklerini belirten Lion, bu sayede santrallerin doğal su kaynaklarına bağımlılığını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Rosatom'un verdiği bilgilere göre, şirketin kuru soğutma teknolojisinin Özbekistan'daki Entegre NGS projesinde de kullanılması planlanıyor. İklim değişikliğine uyum kapsamında geliştirilen bir diğer uygulamanın ise Macaristan'daki Paks II NGS projesinde hayata geçirileceğini belirten Lion, projede santralin Tuna Nehri ekosistemi üzerindeki termal etkisini azaltmaya yönelik ek bir soğutma sistemi öngörüldüğünü aktardı. Lion, “Bu çözüm, Avrupa ülkelerinde giderek daha sık görülen aşırı yaz sıcaklıkları koşullarında özellikle önem taşıyor. Proje kapsamında geliştirilen çözüm, santralin tüm işletme dönemi boyunca Tuna Nehri’ne deşarj edilen suyun sıcaklığının 36 dereceden Macaristan mevzuatında belirlenen 30 dereceye düşürülmesini sağlayacak” dedi.

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ROSATOM’DAN SMR TEMELİNDE İKLİM PROJELERİNE YÖNELİK METODOLOJİ

Uluslararası ticarette ürünlerin karbon yoğunluğuna gösterilen ilginin artması ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik ekonomik mekanizmalar, kullanılan enerji de dahil olmak üzere faaliyetlerin iklimle ilgili özelliklerinin önemini artırıyor. Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ve havacılık sektöründeki CORSIA sistemi bu alanda örnek mekanizmalar arasında gösteriliyor.

Nükleer enerjinin düşük karbonlu niteliği sayesinde sera gazı emisyonlarının önlenmesine somut katkı sağladığını belirten Lion, bugün karbon piyasalarında NGS projeleri temelinde iklim projelerinin oluşturulmasına yönelik bir metodoloji bulunmadığına dikkat çekti.

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Rosatom'un bu alandaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Lion, “Bu boşluğun giderilmesi amacıyla Rosatom, küçük modüler reaktör (SMR) projeleri temelinde iklim projelerine yönelik bir metodoloji geliştirdi ve Eylül 2026’da Paris Anlaşması’nın 6.4 maddesi kapsamındaki mekanizma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Sekretaryası’na sundu. Bu metodoloji, teknoloji tedarikçisinden bağımsız olarak dünyanın farklı ülkelerinde küçük ölçekli nükleer enerji projelerinin hayata geçirilmesiyle sağlanan sera gazı emisyonu azaltımlarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek” dedi.

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Rosatom’un şu anda UNFCCC Sekretaryası’nın soruları doğrultusunda ilgili belgeler üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü aktaran Lion, bir SMR projesi kapsamında üretilebilecek karbon birimi miktarının, projenin hayata geçirildiği ülkenin elektrik sisteminin karbon yoğunluğuna ve santralin kurulu gücüne bağlı olacağını belirtti.

Rosatom’un hesaplamalarına göre, 100 MW kurulu güce sahip bir SMR, Rusya elektrik sistemi koşullarında işletildiğinde ilk 10 yıl boyunca yılda 1 milyon karbon birimine kadar üretim sağlayabiliyor.

TÜRKİYE DE KENDİ METODOLOJİSİNİ OLUŞTURABİLİR

Türkiye’nin gelecekte SMR projeleri temelindeki iklim projeleri için kendi metodolojisini oluşturabileceğini belirten Lion, bu süreçte Rosatom’un çalışmalarından yararlanılabileceğini ifade etti. Lion, “Çalışmalarımızı paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Çünkü Rusya bugün Çin ile yalnızca küçük modüler reaktörlü nükleer güç santrali projesine değil, aynı zamanda böyle bir santralin işletme deneyimine de sahip iki ülkeden biridir. Bu deneyim, Akademik Lomonosov yüzer nükleer güç santraline dayanıyor” diye konuştu.

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‘NÜKLEER ENERJİ, TÜRKİYE’NİN YEŞİL TAKSONOMİSİNDE TAM ANLAMIYLA YERİNİ ALMALI’

Kendi nükleer enerji sektörünü geliştiren ve sanayisinin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye için nükleer elektrik üretiminin düşük karbonlu enerji kaynağı olarak tanınmasının önem taşıdığını belirten Lion, Türkiye’nin iklim gündemi ve ilgili düzenlemelerin geliştirilmesi konusunda ileri bir seviyede olduğunu söyledi.

Türkiye’de eylül ayında kabul edilen Yeşil Taksonomi’de, AB Taksonomisi’ne benzer şekilde nükleer enerjinin barışçıl kullanımının geçiş faaliyetleri kapsamına dahil edildiğini belirten Lion, “Ancak Türkiye’nin ‘yeşil’ gündeme ilişkin ulusal belgelerinin büyük bölümünde hâlâ yenilenebilir enerji kaynakları kavramı kullanılıyor. Özellikle Türkiye’de yürürlükte olan elektrik menşe sertifikası sistemi YEK-G, yenilenebilir kaynaklara odaklanıyor” dedi.

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Lion, nükleer enerjinin iklim potansiyelinin hayata geçirilebilmesi için ulusal düzenlemelerde ‘düşük karbonlu enerji’ kavramının daha yaygın kullanılması ve destek ile sertifikasyon mekanizmalarının yalnızca yenilenebilir kaynaklarla sınırlandırılmaması gerektiğini belirtti.

Nükleer elektrik üretiminin başlamasının ardından Türk sanayisinin en kısa sürede elde edebileceği faydanın, NGS’den tükettiği enerjinin düşük karbonlu niteliğinin belgelendirilmesi olduğunu ifade eden Lion, “Akkuyu NGS’nin dört güç ünitesi yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Bu miktar, Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor” ifadelerini kullandı.

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Nükleer enerji kaynaklı elektrik için sertifika düzenlenmesi halinde Türkiye’deki enerji yoğun şirketlerin, temiz nükleer enerji sayesinde Kapsam 2 sera gazı emisyonlarının asgari düzeyde olduğunu belgeleyebileceğini söyleyen Lion, “Rusya’da elektrik menşe sertifikası sisteminin başlatılmasından bu yana nükleer enerji kaynaklı elektrik için sertifika düzenliyoruz. Bu sertifikalar metalürji, perakende, petrol ve doğal gaz, ulaşım ve diğer birçok sektörden şirketler tarafından satın alınıyor. Rusya’da nükleer enerji sertifikaları, 2025 yılında düzenlenen World Atomic Week veya Rusya Enerji Haftası gibi büyük kamuya açık etkinliklerin düşük karbon ayak izinin belgelendirilmesinde de kullanılıyor. ‘Yeşil’ düzenleme mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik mevcut çalışmalar kapsamında bu deneyimi Türk ortaklarımızla paylaşmaya hazırız. Bunun, Türkiye’deki sanayi işletmelerinin nükleer enerjinin iklim avantajlarından tam olarak yararlanmasına, tükettikleri elektriğin düşük karbonlu kaynaklardan geldiğini belgelendirmesine ve ürünlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmasına olanak sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.