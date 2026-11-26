Gözaltına alınan sürücü M.Ç. (33) ile H.K. (40) ve M.D. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dinek mevkiinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 20 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.