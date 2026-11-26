Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya'dan Alanya'ya araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Dinek mevkiinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 20 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.Ç. (33) ile H.K. (40) ve M.D. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden H.K. ve M.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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