Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda araçta uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya'dan Alanya'ya araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından Dinek mevkiinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 20 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan sürücü M.Ç. (33) ile H.K. (40) ve M.D. (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve H.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.